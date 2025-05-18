Раскрыли неожиданный фактор воздействия на мозг

Отсутствие братьев и сестер в детстве связано с особенностями в развитии мозга и поведения у взрослых. К такому выводу пришли ученые из Китая, опубликовавшие масштабное исследование в журнале Nature Human Behaviour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали данные 2397 пар добровольцев - людей с братьями и сестрами и единственных детей, тщательно сопоставленных по возрасту, полу, социально-экономическому положению и другим факторам. Исследование включало МРТ-сканирование мозга, тесты когнитивных способностей, оценку психического здоровья и личности.

Выяснилось, что у единственных в семье детей наблюдаются характерные изменения в структуре и активности мозга. У них выше целостность языковых нервных волокон, но ниже - двигательных; объем мозжечка больше, а полушарий мозга - меньше. Также были выявлены различия в спонтанной активности в лобно-височных зонах.

Интересно, что такие дети показывали более высокие результаты в тестах на память, внимание и восприятие речи. Они также чаще демонстрировали академическую успешность в школьные годы - вероятно, из-за большего объема родительского внимания, более спокойной домашней среды и лучших условий для концентрации на учебе.

Вопреки популярному стереотипу, ученые также обнаружили, что взрослые, выросшие без братьев и сестер, не склонны к проблемному поведению. Напротив, они продемонстрировали лучшие когнитивные показатели и более устойчивое психическое здоровье.

Однако большинство различий в мозге и поведении, как показало моделирование, объясняются средой - уровнем дохода семьи, материнским вниманием и социальной поддержкой. Это значит, что влияние отсутствия братьев и сестер можно смягчить за счет внешних факторов и образовательных программ.