Косметолог раскрыла секрет: 5 рецептов домашних масок, которые реально работают

Журналисты проекта "Вкус жизни" разобрались, какие продукты с кухни действительно помогают коже, а какие лучше оставить для бутербродов. Вместе с косметологами мы собрали проверенные рецепты домашних масок, которые работают не хуже магазинных, а стоят копейки.

Почему продукты с кухни работают

Врач-косметолог Мерцалова Марина рассказала, что в овсянке, меде, кефире и бананах содержатся те же витамины и микроэлементы, что и в дорогих кремах. Овсянка успокаивает и мягко отшелушивает благодаря бета-глюкану, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Мед работает как природный антисептик и увлажнитель. Кефир с его молочной кислотой мягко отбеливает и выравнивает тон. А банан насыщает кожу витаминами и возвращает упругость.

"Перед тем как смешивать ингредиенты, запомните несколько простых правил. Используйте только свежие продукты. Тщательно очищайте лицо перед нанесением. Не храните маски для повторного использования - готовьте ровно столько, сколько нужно на один раз.

Обязательно делайте тест на аллергию: нанесите немного смеси на запястье и подождите 10-15 минут. И не наносите составы на область вокруг глаз, если это не предусмотрено рецептом", - рассказала эксперт.

1. Овсянка с медом для гладкости и сияния

Этот рецепт создан специально для тех, у кого кожа склонна к сухости и раздражениям. Возьмите столовую ложку перемолотых овсяных хлопьев, добавьте чайную ложку меда и столовую ложку теплой воды или молока. Размешайте до однородности.

Нанесите на предварительно очищенное лицо и оставьте минут на пятнадцать. Смывать лучше теплой водой, без мыла.

"Овсянка здесь работает как мягкий природный пилинг - аккуратно убирает ороговевшие частички и успокаивает кожу. Мед подключается как природный антисептик: подсушивает воспаления и борется с бактериями", - сообщила косметолог.

2. Банан с йогуртом для питания и тонуса

Если кожа выглядит усталой, серой и потеряла свежесть, этот рецепт вернет ее к жизни. Возьмите половинку мягкого спелого банана, разомните вилкой в кашицу и добавьте ложку натурального йогурта без добавок. Перемешайте и нанесите на лицо на 15-20 минут.

Банан работает как витаминная бомба: отдает коже калий и питательные вещества, возвращая ей упругость. Йогурт со своей молочной кислотой мягко осветляет пигментацию и выравнивает общий тон.

3. Кефирная маска для жирной и проблемной кожи

Тут вообще ничего сложного - просто берете обычный кефир, смачиваете ватный диск и наносите на лицо. Оставляете минут на пятнадцать-двадцать и смываете. Молочная кислота в составе работает как мягкий пилинг: чистит поры, убирает некрасивый блеск и даже осветляет веснушки.

Если хочется эффекта посильнее, смешайте ложку кефира с чайной ложкой овсяной муки. Получится нежная скрабирующая кашица, которая одновременно отшелушивает, сужает расширенные поры и подсушивает воспаления. Кожа после нее матовая, гладкая и чистая.

4. Медово-коричная маска для тонуса и цвета

Соедините в чашке чайную ложку меда, маленькую щепотку молотой корицы и пару капель оливкового масла. Перемешайте до однородности и нанесите на лицо тонким слоем. Держите не больше 10-15 минут.

Корица здесь работает как разогревающий компонент - усиливает кровоток, отчего лицо приобретает здоровый румянец. Мед подтягивает и насыщает влагой. Только учтите: смесь довольно активная, может пощипывать. Если жжение становится сильным, сразу смывайте. И обязательно протестируйте состав на запястье заранее, чтобы убедиться, что нет аллергии на корицу.

5. Яичная маска для упругости и лифтинга

Тут все зависит от вашего типа кожи. Если кожа сухая или уже возрастная, берите желток. В нем полно лецитина и жирорастворимых витаминов А, D, Е - они глубоко проникают, питают и разглаживают. Смешайте один желток с ложкой оливкового масла, нанесите на четверть часа и смойте.

Для жирной и проблемной кожи нужен белок. Он работает иначе: стягивает поры, подсушивает воспаления и слегка подтягивает овал лица. Просто взбейте его слегка вилкой и нанесите на 15-20 минут. Кожа после такой маски матовая, подтянутая и чистая.

Как часто делать и чего ждать

Самодельные маски дают результат, только если делать их регулярно, а не от случая к случаю. Косметологи советуют проводить курс из 8-10 процедур, с периодичностью раз-два в неделю. Первые изменения обычно заметны уже после пары применений: кожа перестает шелушиться, становится мягче на ощупь, уходят мелкие воспаления.

Только не ждите от домашних рецептов чудес. Это скорая помощь для поддержания тонуса, а не лечение серьезных проблем. Эксперты предупреждают: натуральные ингредиенты могут увлажнить, слегка очистить и немного освежить, но глубоко питать или восстанавливать кожу они не способны. Если у вас есть дерматологические заболевания, домашние эксперименты не помогут - тут нужен врач.

Домашние маски - это уютный ритуал, когда кухня превращается в спа-салон, а холодильник становится главным поставщиком красоты. И это не только про бананы с кефиром. Это про умение замечать простые вещи и делать из них что-то настоящее.