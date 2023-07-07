7 июля 2023

7 июля 2023 17:10

Самые модные босоножки лета-23, которые украсят любой образ

Dries Van Noten весна-лето 2023

Как бы сильно мы ни любили шлепанцы и вьетнамки, без изящной обуви на каблуке летом тоже не обойтись. Конечно, она не так практична в носке, да и длинные расстояния пешком на высокой шпильке преодолевать не очень комфортно, однако когда вам нужно произвести "вау-эффект" - босоножки на каблуке просто необходимы. В этом сезоне дизайнеры помимо высокого каблука решили добавить этой модели летней обуви еще одну деталь - завязки. Они красиво подчеркивают лодыжку и помогают создать элегантный и женственный образ. Рассказываем, как носить модные босоножки с завязками этим летом и на что обратить внимание при выборе. 

Michael Kors весна-лето 2023

Michael Kors весна-лето 2023

В целом - наличие завязок - главная объединяющая черта для моделей обуви из коллекций разных дизайнеров. У Dries Van Noten можно найти минималистичную модель из тонких кожаных ремешков на устойчивом каблуке - это отличный вариант для тех, кто чувствует себя на тонких шпильках не очень уверенно. В коллекции Michael Kors нашлись самые базовые модели в двух оттенках - черном и золотом. Последний, кстати, здорово впишется в любой образ и сделает его ярче и интереснее. Самая удобная модель - у Missoni: они вовсе заменили каблук на устойчивую и очень модную в этом сезоне танкетку. У Prabal Gurung завязки доходили аж до колена у Jason Wu - начинались не на щиколотке, а на уровне пальцев ног - эти модели выглядели не столь минималистично, зато очень эффектно. 

Missoni весна-лето 2023

Одна из главных преимуществ босоножек с завязками (помимо того, что они просто очень красивые) - плотная фиксация на ноге. Это позволяет мышцам стопы меньше напрягаться, а значит ноги от ходьбы в такой обуви будут уставать меньше, несмотря на каблук. Носить такие босоножки можно с самой разных одеждой. С платьями макси и мини, с костюмами с шортами, с джинсами и даже брюками карго - обувь достаточно универсальна. Так что если вы прямо сейчас находитесь в поиске новой пары изящных босоножек на каблуке - обратите внимание именно на эту модель. 

DEVEAUX весна-лето 2023

PRABAL GURUNG весна-лето 2023

THEOPHILIO весна-лето 2023

thesymbol.ru


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