Как модно носить рубашку: 3 варианта

Тренды сменяются с невероятной скоростью: из сезона в сезон меняются длина юбки, ширина и посадка брюк, фасоны платьев, которые будут названы "самыми модными". Среди этих беспрерывно меняющихся трендов всегда остаются вещи, не теряющие своей актуальности никогда. Это бежевые пальто, классические брюки и, конечно, простые рубашки мужского кроя. Если ультрамодные укороченные рубашки, как у Mui Miu, которые сейчас служат главным объектом желания всех модниц, неизбежно потеряют свою актуальность со временем, то этот элемент гардероба с нами навсегда. Классическую рубашку женщины успешно "позаимствовали" у мужчин еще в прошлом столетии, и с тех пор она остается вещью "на все времена". Существует множество способов носить классическую рубашку - рассказываем о четырех самых стильных из них.

Поверх топа

Очень простой в исполнении, но эффектный способ стилизовать простую рубашку - накинуть ее поверх топа вместо жакета. Такой комплект отлично подойдет для теплой погоды: в особо жаркое время рубашку в любой момент можно будет снять. Топ и рубашка могут быть близких цветов, а могут быть контрастными: выбирайте по своему вкусу.

С нарядной мини-юбкой

Рубашку можно смело носить не только в офис, но и на прогулки, свилания, пикники, пляж и даже на церемонию вручения премии "Оскар", как Шэрон Стоун в 1998 году, а Ума Турман и Зендея - в 2022. Для этого сочетайте ее с нарядной юбкой самой модной в этом сезоне длины мини. Она может быть из шелка или атласа, а может и вовсе быть украшена стразами или пайетками.

Застегнутой на одну пуговицу

Отличный вариант стилизации для расслабленного образа - застегнуть рубашку свободного кроя только на одну пуговицу, Носите ее с брюками палаццо из льна или хлопка. Дополните образ комфортными мюлями или кожаными шлепанцами на плоском ходу. Просто и элегантно.

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