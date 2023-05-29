29 мая 2023

29 мая 2023 13:27

Как носить юбки макси летом: идеи с подиума

GIULIVA HERITAGE весна-лето 2023

Макси, безусловно, - главная длина сезона. Пускай на подиумах и улицах модных столиц можно и мини, и миди - юбки и платья в пол несут пальму первенства этим летом. Найти юбку макси в магазине легко: десятки вариантов представлены практически у всех брендов от люкса до масс-маркета, так что каждый сможет найти себе опцию по душе. Правда после покупки перед вами неизбежно встанет вопрос: а с чем носить модную юбку макси? Искать вдохновение мы предлагаем на подиумах весенне-летних показов, а мы уже выбрали 12 лучших сочетаний. 

ATLEIN весна-лето 2023

Одно из популярных сочетаний - юбка макси + рубашка с отложным воротником. У Max Mara, например, нашлось эффектное комбо изо льна: вытянутый силуэт в сочетании с монохромом выгодно подчеркивает фигуру и вытягивает силуэт. А у Atlein к классической черной юбке макси добавилась рубашка необычного кроя, открывающая линию талии. Это отличный вариант для тех, кто хочет визуально удлинить ноги и подчеркнуть рельефность пресса. Если у вас есть приталенный блейзер, вырез на котором позволяет носить его на голое тело, попробуйте повторить лук с показа Tibi - юбка макси, кстати, совсем не обязательно должна быть джинсовой. 

TIBI весна-лето 2023

Ничуть не хуже будут смотреться с длинной юбкой базовые топы. Peter Do предлагают комбинировать черную юбку в пол с черной майкой в тон. Да, для лета, возможно, немного мрачновато, зато элегантно и уместно в любой ситуации. Michael Kors играют на контрастах: расшитую золотистыми пайетками юбку комбинируют с базовой майкой-алкоголичкой. Это, к слову, отличное сочетание для летней вечеринки. Еще больше вдохновения с подиумов ждет вас в галерее ниже.

MICHAEL KORS COLLECTION весна-лето 2023

JASON WU весна-лето 2023

PETER DO весна-лето 2023

ACNE STUDIOS весна-лето 2023

KHAITE весна-лето 2023

MAX MARA весна-лето 2023

DOLCE GABBANA весна-лето 2023

FENDI весна-лето 2023

GABRIELA HEARST весна-лето 2023

LANVIN весна-лето 2023

thesymbol.ru


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