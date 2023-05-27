Simply the best: из чего состоял стиль Тины Тернер

Вчера вечером не стало Тины Тернер. И это ровно тут случай, когда фраза "ушла эпоха" не будет преувеличением. Найдется не так много людей, которые никогда не слышали ее песен - а у большинства отыщется хотя бы один любимый трек ее авторства в плейлисте. Ее музыка придавала сил миллионам по всему миру. И даже не пытайтесь нас убедить, что вы никогда не готовились к экзамену, собеседованию или свиданию под нетленку Simply the Best. Но сегодня мы хотим поговорить не об этом, а о сценических образах Тернер. Они были такими же, как ее музыка: яркими, динамичными и запоминающимися раз и навсегда. Рассказываем, каким был стиль музыкальной иконы и из чего он складывался.

Золото

Если выбирать только одну визитную карточку Тернер, то мы бы остановились на золоте. Певица отлично понимала, что любые оттенки золота идеально смотрятся на ее коже - и пользовалась этим преимуществом по полной. Ее пристрастие ко всему золотому началось еще в 60-х, когда она выступала дуэтом с экс-супругом Айком - и продолжалось на протяжении всей карьеры.

Пайетки и стразы

Не все то золото, что блестит - но Тина никогда не видела в этом проблемы. Блеск она любила во всех его проявлениях, а потому стразы и пайетки всех оттенков тоже были постоянным мотивом в ее гардеробе. В этом стремлении сиять и сверкать Тернер поддерживали и ее любимые дизайнеры, отвечавшие за концертные платья певицы: Боб Мэки, Джанни Версаче и Аззедин Алайя. С последним, к слову, они дружили так близко, что ради него звезда даже дебютировала в качестве модели, закрыв осенне-зимний показ Azzedine Alaïa 1988 года. Правда, не в сияющем платье, а в черном бархатном.

Бахрома

Визитная карточка всех выступлений Тернер - ее зажигательные танцы. И она прекрасно знала, что ее костюмы должны классно смотреться в динамике. А потому очень любила бахрому, которая танцевала вместе с ней, вздрагивая при каждом движении. Бахрома была частью ее самых известных образов - например, "пламенного" платья Bob Mackie, расшитого золотыми и ярко-красными пайетками, имитировавшими языки пламени.

Мини

В чем удобнее всего танцевать? Конечно же, в мини. Короткие платья не сковывают движений и открывают сильные натренированные ноги, которыми Тернер, очевидно, гордилась. Более длинные платья она надевала разве что по торжественным случаям - и оставалась верной любимой длине до самого конца карьеры, не обращая никакого внимания на цифру в паспорте и призывы одеваться скромнее по достижению определенного возраста. В этом была вся Тина: она играла исключительно по своим правилам и жила в свое удовольствие, мало задумываясь о том, что на это скажут хейтеры.

Пышная прическа

Разумеется, ее образ не был бы полным без главной бьюти-фишки - пышной укладки. Высокие начесы Тернер полюбила еще в 60-х, но к 70-м сменила их на маллет, обильно сдобренный лаком для волос. Эта "грива" оставалась с ней до самого конца, подчеркивая взрывной характер и неуемную энергию певицы. И, опять же, работала на визуальный эффект от ее выступлений: волосы Тернер двигались вместе с ней, подобно бахроме на ее платьях.

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