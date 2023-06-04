4 июня 2023

4 июня 2023 18:55

Стилистка назвала портящую фигуру летнюю одежду

Стилистка, куратор Fashion Factory School Валерия Малькова назвала россиянкам летнюю одежду, которая визуально портит фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалистка выделила тренд на голый живот. В связи с этим Малькова посоветовала с осторожностью выбирать кроп-топы и вещи с вырезами на талии.

Кроме того, эксперт порекомендовала обладательницам пышных форм не носить юбки с низкой посадкой и плиссе. Данные предметы гардероба лучше заменить на варианты, выполненные в технике кроше (вязаные крючком изделия - прим. "Ленты.ру"). "Если ты все же хочешь внедрить плиссе в гардероб, выбирай варианты изделий из тонких тканей - они будут мягче "струиться" вокруг фигуры", - пояснила она.

Малькова предложила обратить внимание на одежду длины мини и корсеты. В последнем случае подобная вещь не подойдет девушкам с большим размером груди. "Что делать? Посети услугу бра-фиттинга, специалисты точно "упакуют" твою грудь и помогут подобрать нужный лиф. И тогда можно примерить мягкий корсет, который не изменит форму груди", - отметила стилист.

В заключение собеседница издания рассказала, что модные на данный момент брюки и юбки-карго визуально прибавляют лишний объем в бедрах, а свободные пиджаки-оверсайз смотрятся нелепо. По этим причинам Малькова призвала сделать выбор в пользу одежды с потайными карманами и приталенным жакетам.


Просмотров: 140

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 344
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 730
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 124
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 694
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 301
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 147
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 254
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 737
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 793
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 989
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье