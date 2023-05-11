11 мая 2023

11 мая 2023 16:40

Повязка на голову из 90-х: учимся носить трендовый аксессуар для волос у звездных модниц

В конце 1990-х и начале нулевых мы обожали делать удобную, простую и одновременно стильную прическу с эластичной лентой на голове, но вряд ли даже предположить могли, что вернемся к этому стилю так скоро... Но вот мы уже видим этот привет из прошлого на Белле Хадид и Николе Пельтц и сразу же делаем однозначный вывод: повязка - один из главных фаворитов модниц на весну и лето 2023!

Впрочем, после грандиозного возвращения в хиты мелирования money piece с выделением передних прядей и стрижки в стиле Рейчел из "Друзей" нас уже вряд ли удивит очередной ностальгический тренд. Повязки на голове уже заполонили ТикТок, Pinterest и другие соцсети, а значит и тебе пора вспомнить одну из культовых комедий 90-х "Бестолковые" и приглядеться к прическам главных героинь. 

Вдохновляться предлагаем и современными образами звезд. Можешь как Кендалл Дженнер надевать повязку на занятия йогой или пилатесом, либо как Никола Пельтц дополнять модным аксессуаром образы для романтической прогулки по городу с любимым. 

Звезды в основном делают ставку на лаконичную черную ленту, которая идеально впишется в любой модный аутфит. Однако ты можешь быть смелее: например, подобрать себе для весны и лета стильный аксессуар в кремовом цвете или в оттенке нежной лаванды. 

Кстати, особенно повязки на голову оценят обладательницы челок. Почему? Во-первых, с помощью аксессуара можно легко экспериментировать с имиджем и периодически убирать волосы от лица, а во-вторых, использовать повязку как палочку-выручалочку, когда челка уже не свежая, а на мытье головы совсем не хватает времени.

thevoicemag.ru


Просмотров: 124

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 086
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 520
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 913
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 446
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 990
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 857
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 013
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 496
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 509
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 718
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье