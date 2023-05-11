Повязка на голову из 90-х: учимся носить трендовый аксессуар для волос у звездных модниц

В конце 1990-х и начале нулевых мы обожали делать удобную, простую и одновременно стильную прическу с эластичной лентой на голове, но вряд ли даже предположить могли, что вернемся к этому стилю так скоро... Но вот мы уже видим этот привет из прошлого на Белле Хадид и Николе Пельтц и сразу же делаем однозначный вывод: повязка - один из главных фаворитов модниц на весну и лето 2023!

Впрочем, после грандиозного возвращения в хиты мелирования money piece с выделением передних прядей и стрижки в стиле Рейчел из "Друзей" нас уже вряд ли удивит очередной ностальгический тренд. Повязки на голове уже заполонили ТикТок, Pinterest и другие соцсети, а значит и тебе пора вспомнить одну из культовых комедий 90-х "Бестолковые" и приглядеться к прическам главных героинь.

Вдохновляться предлагаем и современными образами звезд. Можешь как Кендалл Дженнер надевать повязку на занятия йогой или пилатесом, либо как Никола Пельтц дополнять модным аксессуаром образы для романтической прогулки по городу с любимым.

Звезды в основном делают ставку на лаконичную черную ленту, которая идеально впишется в любой модный аутфит. Однако ты можешь быть смелее: например, подобрать себе для весны и лета стильный аксессуар в кремовом цвете или в оттенке нежной лаванды.

Кстати, особенно повязки на голову оценят обладательницы челок. Почему? Во-первых, с помощью аксессуара можно легко экспериментировать с имиджем и периодически убирать волосы от лица, а во-вторых, использовать повязку как палочку-выручалочку, когда челка уже не свежая, а на мытье головы совсем не хватает времени.

thevoicemag.ru