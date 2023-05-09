9 мая 2023

9 мая 2023 09:20

Антитренды: 5 моделей обуви, которые безнадежно вышли из моды

Мода скоротечна: вчерашние тренды сезона безнадежно из нее выходят и получают статус антитрендов. Причем иногда это происходит очень быстро - всего за 1-2 сезона. Особенно это касается обуви, которая привлекает к себе наибольшее внимание и нередко становится центральной деталью образа. Рассказываем про 5 моделей обуви, которые вышли из моды и вряд ли вернутся в нее в ближайшее время.

Квадратный мыс

Казалось бы: еще вчера туфли, босоножки и ботильоны с квадратным мысом были на всех самых модных девушках. Но их время прошло - вчерашний тренд наскучил и стал выглядеть старомодно. Чем заменить? На смену ему приходят туфли с круглым мысом. Или же с классическим острым - тут уже решать вам.

Сетка и перфорация

Многие девушки любят обувь с перфорацией: летом в ней особенно комфортно и не жарко. К тому же еще сезон назад она была на пике популярности (помните зеленые туфли Bottega Veneta из сетки?). Но ничто не вечно под луной: время такой обуви тоже прошло. Убираем на дальнюю полку шкафа и ждем возвращения тренда.

Кеды на танкетке

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Туфли и босоножки на танкетке вернулись в моду после нескольких лет забвения - а вот кроссовок и кед это не касается. Тщетными оказались даже попытки Изабель Маран вернуть былую славу своей некогда культовой модели кроссовок. Старайтесь избегать такой обуви - возможно, она не станет трендом уже никогда.

Ugly sneakers

Balenciaga Triple S

Тот случай, когда взрывная популярность вещи не на руку. Массивные "папины" кроссовки вроде Balenciaga Triple S пару лет назад были буквально повсюду - и поэтому очень быстро приелись и наскучили. Не помогли даже попытки Дома Balenciaga выпускать свой недавний хит в новых цветовых решениях.

Обувь из пластика

Несколько лет назад пластиковые ботфорты Yeezy и Chanel наделали много шума, а лодочки Gianvito Rossi с прозрачными вставками были в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Но практика показала, что такая обувь ужасно неудобна. Так что из списка трендов она выбыла по вполне практическим причинам.

thesymbol.ru


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