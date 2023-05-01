1 мая 2023

1 мая 2023 19:12

7 модных способов стилизовать мужскую рубашку

Белла Хадид

Удивительно, но мужские вещи в женских гардеробах смотрятся невероятно стильно и элегантно. И если, например, шорты-боксеры джинсы "бойфренда" - это вещи, пусть и вдохновленные мужскими прототипами, но все же сшитые специально на женскую фигуру, то рубашки многие модницы смело покупают в мужском отделе. Хотя бы потому, что посадка у них зачастую бывает куда удачнее, чем у стилизованных под мужские оверсайз-рубашек из женского отдела. Помните, как в одной из серий культового "Секса в большом городе" Кэрри ушла из квартиры Бига в его рубашке, превратив ее в мини-платье при помощи широкого ремня? И это далеко не единственный способ носить мужскую рубашку. Рассказываем о самых удачных. 

Как ни парадоксально, но эффектнее всего свободная мужская рубашка смотрится с джинсами. Можно выбрать чуть зауженную модель с высокой посадкой и заправить в них рубашку. Такой прием визуально сделает талию тоньше и подчеркнет бедра - все благодаря дополнительному объему в верхней части. Другой вариант - длинные джинсы прямого кроя и рубашка на выпуск. Сейчас можно носить такое комбо с кроссовками или лоферами, а летом - с сандалиями и вьетнамками на высокой подошве. Получится просто, но со вкусом. Ничуть не хуже свободная рубашка будет смотреться расстегнутой - поверх футболки или майки алкоголички. Дополнить такое комбо можно джинсами, классическими брюками и даже мини-юбкой - этот верх абсолютно универсален. Поверх расстегнутой рубашки можно надеть жакет - получится интересное многослойное решение. Впрочем, можно сыграть на контрастах: завязать рубашку узлом на уровне талии и дополнить элегантной макси и босоножками на каблуке - получится эффектный и очень гармоничный образ. 

thesymbol.ru


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