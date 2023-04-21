Как классно сочетать джинсы и майку: 5 примеров

Джинсы + хлопковая майка - самое простое комбо, которое только можно себе представить. Оно всегда спасает в ситуации, когда нечего надеть или просто не хочется наряжаться, однако без дополнительных элементов едва ли будет смотреться нескучно. Мы выбрали 5 самых модных способов дополнить комбинацию из джинсов и майки, которые уже примерили героини стритстайла.

Многослойный верх

Любая многослойность всегда делает образ более сложным - в хорошем смысле этого слова. Причем от вас многослойный верх может потребовать самый минимум усилий. Поверх белой майки-алкоголички надевайте любую любимую рубашку (в идеале - не белую), а поверх - оверсайз-пиджак. Такое комбо будет смотреться интересно даже с минимумом аксессуаров.

Яркий свитер

Джинсы + майка - скучно? Добавьте яркий акцент. Самым простым вариантом станет цветной кардиган или свитер. Последний можно накинуть на плечи - это добавит аутфиту больше расслабленности. Если ваши джинсы и майка нейтральных тонов, то свитер может быть абсолютно любым - однотонным или с принтом.

Корсет поверх майки

Комбинация майка-алкоголичка + корсет частенько встречалась на подиуме в этом сезоне, а звезды стритстайла доказали, что она вполне применима и в жизни. Корсет можно выбрать в тон к майке или наоборот контрастный, а джинсы к таком верху подойдут любые. Впрочем, мы советуем сосредоточиться на моделях с широкой посадкой: на контрасте с облегающим верхом мешковатые джинсы сделают фигуру еще более утонченной.

Тотал-деним

Тотал-деним не покидает списка главных трендов уже который сезон. Этой весной советуем носить его не как канадский смокинг, а с расстегнутой рубашкой или курткой, из-под которой видно майку. Такой нехитрый образ будет стильно смотреться и не потребует усилий при составлении.

Яркая обувь

Еще одна вариация приема с ярким свитером для тех, у кого нет яркого свитера, но есть яркая обувь. Это могут быть кеды, кроссовки, босоножки или даже классические лодочки. Главное - это яркий цвет. Чтобы образ выглядел завершенным, попробуйте "поддержать" оттенок каким-нибудь элементом в верхней части наряда. Например, подвеской, брошью или очками в цвет обуви.

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