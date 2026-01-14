14 января 2026

14 января 2026 17:05

Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

Модные редакторы Daily Mail совместно со стилистами и парикмахерами назвали тренды в прическах на 2026 год. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперты обратили внимание на окрашивания, которые будут актуальны в этом году. Так, они посоветовали присмотреться к темно-коричневым и медным тонам, а также к теплому блонду. Кроме того, по их словам, популярность обретет техника окрашивания Color melting ("Плавление цвета"). "Представьте, что вы осветляете волосы на один-два оттенка, плавно растушевывая от середины длины до кончиков. Это сдержанный, но эффектный цвет, который, как ни странно, идеально подходит для зимы", - объяснила парикмахер Хлоя Свифт.

Также в новом году в трендах будут преобладать каре с глянцевым блеском, лохматые короткие стрижки и прически с небрежными локонами. Модными станут полностью закрывающие лоб объемные челки и так называемый облачный миди-боб, который представляет собой стрижку с прядями длиной до ключиц. "Это естественная эволюция стрижки боб 2025 года. Представьте себе мягкие изгибы, движение и энергию укладки феном в стиле 90-х. Внутренние слои сохраняют форму, а укладка фокусируется на объеме и воздушности", - пояснила стилист по волосам Саманта Кусик.


