Антитренды: какие кроссовки безвозвратно вышли из моды

Мода скоротечна: вчерашние тренды сезона безнадежно из нее выходят и получают статус антитрендов. Причем иногда это происходит очень быстро - всего за 1-2 сезона. Особенно это касается обуви, которая привлекает к себе наибольшее внимание и нередко становится центральной деталью образа. Сегодня поговорим о кроссовках. И выясним, какие модели не стоит носить весной и летом 2023.

Ugly sneakers

Тот случай, когда взрывная популярность вещи не на руку. Массивные "папины" кроссовки вроде Balenciaga Triple S пару лет назад были буквально повсюду - и поэтому очень быстро приелись и наскучили. Особенно когда их один за другим стали выпускать все крупные бренды. Не помогли вернуть им популярность даже неоднократные попытки Дома Balenciaga выпускать свой хит в новых цветовых решениях.

На танкетке

Еще одна модель кроссовок, которой безуспешно пытаются вернуть былую славу. Сначала кроссовки Isabel Marant на танкетке были самой желанной вещью всех модных девушек, а всего через несколько лет - главным антитрендом. Несмотря на несколько попыток перезапуска, положение дел пока так и не изменилось.

На платформе

То же касается и кроссовок на платформе. Еще пару-тройку лет назад подобные были у всех героинь стритстайла, но сегодня все изменилось. Модели на массивной платформе стали моветоном. Бренды постепенно убирают их из своих линеек, а модницы - из гардеробов.

Неоновые

Свои антитренды есть и в цветовой гамме. Первыми в фэшн-немилость попали кроссовки ярких неоновых оттенков. Несмотря на то, что в целом яркая обувь находится на пике популярности, именно кроссовки этот тренд обошел стороной.

thesymbol.ru