21 апреля 2023

21 апреля 2023 15:50

Антитренды: какие кроссовки безвозвратно вышли из моды

Мода скоротечна: вчерашние тренды сезона безнадежно из нее выходят и получают статус антитрендов. Причем иногда это происходит очень быстро - всего за 1-2 сезона. Особенно это касается обуви, которая привлекает к себе наибольшее внимание и нередко становится центральной деталью образа. Сегодня поговорим о кроссовках. И выясним, какие модели не стоит носить весной и летом 2023.

Ugly sneakers

Тот случай, когда взрывная популярность вещи не на руку. Массивные "папины" кроссовки вроде Balenciaga Triple S пару лет назад были буквально повсюду - и поэтому очень быстро приелись и наскучили. Особенно когда их один за другим стали выпускать все крупные бренды. Не помогли вернуть им популярность даже неоднократные попытки Дома Balenciaga выпускать свой хит в новых цветовых решениях.

На танкетке

Кроссовки Isabel Marant The Bekett

Еще одна модель кроссовок, которой безуспешно пытаются вернуть былую славу. Сначала кроссовки Isabel Marant на танкетке были самой желанной вещью всех модных девушек, а всего через несколько лет - главным антитрендом. Несмотря на несколько попыток перезапуска, положение дел пока так и не изменилось.

На платформе

То же касается и кроссовок на платформе. Еще пару-тройку лет назад подобные были у всех героинь стритстайла, но сегодня все изменилось. Модели на массивной платформе стали моветоном. Бренды постепенно убирают их из своих линеек, а модницы - из гардеробов.

Неоновые

Свои антитренды есть и в цветовой гамме. Первыми в фэшн-немилость попали кроссовки ярких неоновых оттенков. Несмотря на то, что в целом яркая обувь находится на пике популярности, именно кроссовки этот тренд обошел стороной.

thesymbol.ru


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