5 моделей сумок, которые никогда не выходят из моды

Правильно подобранная сумка может стать настоящей инвестицией в собственный гардероб. Если выбрать модель, которая не выйдет из моды, то можно сэкономить немало денег: один такой аксессуар легко заменит вам с десяток трендовых новинок, которые сменяют друг друга со скоростью света. Рассказываем, какие модели сумок можно назвать настоящей классикой, неподвластной времени, с чем их носить, а главное - где найти.

Тоут

Сумка-тоут - одна из тех моделей, что вообще не выходят из моды. Это вполне объяснимо: помимо лаконичного и стильного внешнего вида, ее отличает еще и удивительное удобство. Такие сумки вместительны, в них обычно помещается все необходимое, что может понадобиться девушке в течение целого дня: косметичка, смартфон, ключи, кошелек, записная книжка, ноутбук и многое, многое другое. К тому же благодаря двум ручкам ее легко носить на плече или в руке. Тоуты от других моделей отличает прямоугольная форма и жесткий каркас, благодаря которому они сохраняют четкие очертания и не деформируются. И главное: такие сумки подходят буквально ко всему - от строгих деловых костюмов до изящных платьев.

Трапеция

Сумки строгой геометричной формы, которая расширяется книзу, тоже не участвует в гонке бесконечно сменяющих друг друга трендов - она давно отвоевала право считаться вечной классикой. Наглядное доказательство - культовые модели Fendi Peekaboo и Hermès Kelly, которые в моде независимо от сезона и актуальной повестки. При выборе сумки-трапеции стоит обращать внимание на ее каркас: если он недостаточно жесткий, то она может деформироваться и быстро выйти из строя. К слову, в зависимости от размера и оттенка такой аксессуар может быть как повседневным, так и вечерним.

Конверт

Любая модница знает: сумка Chanel Classic Flap - непреходящая классика из разряда вечных ценностей. Это именно та вещь, которая прослужит вам буквально всю жизнь, а потом отправится по наследству дочерям и внучкам. Впрочем, аналоги можно отыскать и у других марок. Главное - чтобы у сумки в форме прямоугольного конверта была длинная цепочка, которая позволяет носить ее на плече.

Хобо

Культовой эта модель стала с легкой руки Джеки Кеннеди. Икона стиля так часто появлялась на публике с миниатюрной сумкой округлой формы на короткой ручке, что аксессуар стал бестселлером - и позже справедливо получил имя Jackie 1961 (да, именно так эта модель называется у Gucci). Сегодня свои версии сумки-хобо делают абсолютно все бренды - от больших до малых, так что отыскать подходящую вам по стилю и бюджету модель не составит никакого труда.

Багет

"Это Baguette!", - растерянно выкрикнула Кэрри Брэдшоу в ответ на требование грабителя отдать ему сумочку. Для кого-то это лишь одна из сцен третьего сезона "Секса в большом городе", но для модной индустрии именно эти несколько секунд стали моментом рождения нового феномена. С тех пор мир захватили it-bags - а те самые "багеты" вытянутой формы с короткой ручкой заполучили статус вечной классики. В том эпизоде культового сериала жертвой грабежа стала нарядная сумка в крупных пайетках - но сегодня бренды выпускают и повседневные "багеты" без дополнительного декора, которые имеют все шансы стать настоящей базой вашего гардероба.

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