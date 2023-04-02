Какая верхняя одежда будет самой модной весной-2023?

Журналисты Daily Mail назвали тренч самой модной верхней одеждой весны 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об оверсайз-плаще длины макси преимущественно бежевых оттенков, которые знаменитости неоднократно надевали для появления на публике в текущем сезоне. Среди последовательниц тренда оказалась модель Эльза Хоск, которая вышла в свет в тренчкоте бренда H&M, в то время как модный редактор Гили Биган предпочла вещь из ассортимента марки InWear.

Помимо вышеперечисленных звезд, папарацци фотографировали в тренчах актрису Киру Найтли, а также манекенщиц Камилу Морроне и Ирину Шейк. Отмечается, что именитые личности сочетают данный предмет гардероба как с повседневной обувью, например, кроссовками и ботинками, так и с более классическими вариантами - туфлями, балетками и лоферами.