1 апреля 2023

1 апреля 2023 11:00

Как красиво завязать рубашку - ФОТО

Тренды сменяются с невероятной скоростью: из сезона в сезон меняются длина юбки, ширина и посадка брюк, фасоны платьев, которые будут названы "самыми модными". Среди этих беспрерывно меняющихся трендов всегда остаются вещи, не теряющие своей актуальности никогда. Это бежевые пальто, классические брюки и, конечно, простые рубашки мужского кроя. Если ультрамодные укороченные рубашки, как у Mui Miu, которые  служили главным объектом желания всех модниц прошлым летом, потеряли свою актуальность, то этот элемент гардероба с нами навсегда. Рассказываем, как завязывать классическую рубашку этим летом, что быть в тренде.

На талии

Пожалуй самый классический способ - завязать рубашку на уровне талии. Во-первых, это отличный способ превратить базовую вещь в стильный укороченный топ, во вторых - 100% работающих лайфхак, помогающий корректировать фигуру. Завязывая рубашку, вы создаете дополнительный объем сверху, на контрасте с которым талия визуально выглядит тоньше. Добавляем вниз широкие джинсы - и ваша фигура прекращается в идеальные песочные часы.

На бердрах

Этот вариант подойдет для более расслабленного образа. Такой способ завязывания рубашки с объемным низом лучше не сочетать, иначе вы рискуете создать слишком много объема в области бедер. Идеально подойдут велосипедки или юбка из тонкого шелка. Просто и со вкусом. 

Под грудью 

При желании белая рубашка может заменить и трендовый кроп-топ. Для этого ее можно надеть, застегнув лишь на одну пуговицу, либо повязать прямо под грудью небрежным узлом. Сияющая юбка или красивые широкие брюки, изящные украшения и эффектные туфли - и стильный летний образ готов.

thesymbol.ru


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