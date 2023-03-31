31 марта 2023

31 марта 2023 15:02

Как модно одеться в дождь: 5 практичных образов, которые легко повторить

Как бы сильно мы ни мечтали о теплой солнечной погоде, в нашем климате снегопады чаще всего сменяются дождями. Но это совсем не повод отчаиваться - в дождливую погоду тоже можно выглядеть стильно. Мы выбрали 5 практичных образов модных инфлюенсеров, которые легко повторить. 

Косуха + худи

Кожаная косуха и спортивная толстовка с капюшоном - не самая очевидная комбинация, тем не менее ее облюбовали модницы по всему миру. И в этом нет ничего удивительного: это сочетание объединяет в себе стиль и комфорт. Для более расслабленного образа дополните комбо мешковатыми джинсами и кроссовками, а чтобы добавить больше шика - замените их на леггинсы и сапоги на каблуке. 

Яркий кожаный плащ

Яркие цвета - это то, чего больше всего не хватает в пасмурную погоду, так что плащ из черной или коричневой кожи лучше заменить на цветной. А вот остальные вещи к нему стоит подобрать в нейтральной гамме, иначе образ получится слишком кричащим и совсем не стильным. 

Плащ с капюшоном + ботильоны

Верхняя одежда с капюшоном - это всегда практично. Она всегда защитит от дождя, даже если он пошел внезапно, а в вашей сумке не нашлось зонта. Тем более, что капюшоны в этом сезоне стали большим трендом. Под плащ надевайте что угодно - от платья до спортивных штанов, а на ноги - ботинки или ботильоны. Так ваши ноги останутся в сухости и тепле, даже если на пути неожиданно встретится большая лужа. 

Рубашка с водолазкой + пальто

Комбо из водолазки с высоким горлом и простой офисной рубашки - настоящий хит и прошлого, и этого сезона. И если зимой мы выбирали теплые водолазки из кашемира или мериноса, весной рекомендуем сделать выбор в пользу облегченного варианта. Дополните образ прямыми джинсами, удобной закрытой обувью и длинным плащом или пальто - в зависимости от температуры. 

Стеганая куртка + узкие брюки

Один сезон сменяет другой, а стеганые куртки не теряют своей популярности. Неудивительно, ведь этот предмет гардероба можно с легкостью вписать и в классический, и в более спортивный образ. Если ваша куртка достаточно объемная, комбинировать ее советуем с узкими брюками или даже леггинсами, чтобы соблюсти баланс объемов. Обувь можно надеть любую, главное, чтобы она не промокла. 

thesymbol.ru


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