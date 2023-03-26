С чем носить джинсы скинни?

К джинсам скинни можно относиться по-разному, но отрицать тот факт, что они были, есть и будут в женском гардеробе, бессмысленно. Показываем, с чем их стоит сочетать, чтобы всегда выглядеть актуально (и ограждаем от самых распространенных ошибок).

Эта вещь точно завоевала статус одной из самых спорных и прошла долгий путь от "горячего тренда" до "лидера антипокупок" и обратно. Пока одни эксперты моды утверждают, что облегающие фасоны не актуальны, и скинни нужно срочно предать огню, другие вовсю носят их каждый день, получая на выходе ультрамодные образы.

На подиумах скинни мы видим постоянно. Настолько часто, что уже не воспринимаем их не как тенденцию, а скорее как идеальную базовую вещь для создания актуальных нарядов и любим за универсальность и практичность. Причем правильно сидящие скинни-джинсы из плотного денима не только не подчеркнут недостатки - вполне успешно их скроют. Среди поклонниц скинни - Брижит Макрон и герцогиня Кейт, Мелания Трамп и королева Летиция - все главные мировые иконы стиля, которые, как правило, предпочитают исключительно классический стиль в одежде. Они без ума от скинни и не планируют от них отказываться, что бы ни творилось на подиуме. Такая приверженность - знак качества и особое одобрение "свыше", поэтому списывать со счетов облегающие джинсы точно не стоит.

Сейчас самые долговечные тренды, скорее, касаются способов стилизаций, чем представляют из себя список определенных вещей выверенных фасонов. В моде просто не может быть ничего определенного. Сегодня невозможно с ходу сказать, какая высота каблука сейчас в моде и какая длина юбок наиболее актуальная. Потому что в тренде сразу все - в том числе джинсы любой степени облегания. Возможно, однажды вам захочется бездельничать в более свободных бойфренд-джинсах, а на следующий день вы наденете скинни и отправитесь в офис, на свидание, собеседование или ужин с подругами.

Общие рекомендации

Главное правило, которое действует с любым вневременным гардеробом: если вы хотите приобрести вещь, которая действительно не будет привязана к определенному сезону и не выйдет из моды слишком быстро, выбирайте лаконичный крой без декора. Потертости, необработанные края, фурнитура, разрезы - все это выходит из моды быстрее всего.

Если хотите, чтобы ваши скинни выглядели актуально, к облегающим джинсам выбирайте объемный верх. Сочетания с приталенными жакетами и футболками чаще будут выглядеть так, как будто при составлении образа вы вдохновились 2005-м - а мы все-таки хотим выглядеть стильно прямо сейчас. Наиболее простые гардеробные формулы со скинни мы собрали ниже.

С жакетами

Самый простой casual-образ, который по утрам точно не отнимет у вас много времени - сочетание с топом или футболкой и оверсайз-жакетом. Если он достаточно объемный, можно дополнить наряд поясом или ремнем с крупной пряжкой - так вы очертите линию талии и добавьте необходимый акцент.

marieclaire.ru