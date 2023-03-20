20 марта 2023

20 марта 2023 09:25

Звезда «Уэнсдэй» Кристина Риччи подтверждает, что кожаный тренч длины экстра – настоящий мастхэв этого сезона

Тренчи не сдают своих позиций на протяжении многих сезонов - как никак, трудно придумать более универсальную верхнюю одежду. Однако на прошедших Неделях Моды особым фавором пользовались айтемы, скажем так, длины макси-макси, которые и вовсе могут заменить все остальные атрибуты гардероба под низ - осенне-зимние коллекции Alexander McQueen, Balenciaga, Acne Studios и Issey Miyake обязывают. И на днях Кристина Риччи явно решила взять тенденцию в обиход.

Звезда "Уэнсдэй" (и "Семейки Аддамс" по совместительству) появилась на улицах Нью-Йорка в бордовом кожаном тренче в пол, белой майке и обтягивающей юбке длины миди. Образ актриса завершила на ожерелье с разноцветными камнями и классических остроносых туфлях-лодочках. Первое: сочетание белого и бордового - однозначная любовь. Второе: кажется, прием с тренчем на голое тело можно снова использовать вовсю - тенденция на айтемы длины экстра только располагает.

Рeopletalk


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