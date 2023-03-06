Как выглядят самые модные кроссовки 2023

Несмотря на взрывную популярность классических лоферов и женственных балеток, им все еще сложно спорить за звание самой комфортной обуви с кроссовками. Они продолжают оставаться повседневной униформой модниц по всему миру - меняются только трендовые модели. Если еще пару сезонов повсюду были громоздкие Balenciaga Triple S, то в 2023 году мы уже едва ли их увидим: ugly sneakers окончательно отжили свое и благополучно перешли в разряд антитрендов. Рассказываем, на какие модели кроссовок стоит обратить внимание в 2023 году.

Звание самой популярной пары года однозначно достается Adidas Gazelle и Samba. Эти нарочито старомодные кроссовки, которые были популярны в 70-х и 80-х снова вернулись и уже поселились в гардеробах всех модниц: от Беллы Хадид и Хейли Бибер до десятков fashion-инфлюенсеров в сети. Если боитесь, что в таких же кроссовках будут ходить все вокруг, выберите себе пару необычной расцветки - их у бренда великое множество. Впрочем, модель белого цвета тоже всегда пригодится, так что если у вас нет ни одних белых кроссовок, начать советуем именно с них. Актуальны и массивные модели на толстой фигурной подошве в духе 80х: такие можно найти у New Balance и еще десятков брендов кроссовок: эта пара очень ходовая. Если взять модель нейтральной расцветки, носить такие кроссовки можно будет с любой одеждой: от джинсов до брючных костюмов и платьев.

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