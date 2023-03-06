Самый модный способ красить ресницы этой весной

Мы давно привыкли к тому, что макияж ресниц не бывает центральной частью образа. Обычно мы просто подкрашиваем их черной тушью, чтобы сделать взгляд выразительнее, и концентрируемся на других элементах макияжа. Однако за последние пару сезонов ситуация несколько изменилась: достаточно вспомнить последний показ Prada, где модели выходили на подиум с пышными ресницами самых трендовых оттенков. Если к экспериментам с цветными накладными ресницами вы не готовы, попробуйте более минималистичный, но не менее эффектный вариант - Manga Lashes. Этот макияж стал вирусным в TikTok, а недавно на красную дорожку SAG Awards его примерила Зендея.

Свое название этот способ наносить тушь получил в честь японских комиксов "манга", персонажей которых рисуют с характерными длинными ресницами, разделенными на небольшие "пучки". Пользователи TikTok решили повторить макияж культовых персонажей - сделать это оказалось достаточно просто. Вам понадобится только тушь и пинцет. Последний перед использованием стоит тщательно очистить - все же инструмент будет находиться очень близко к глазу, куда легко могут попасть микробы. Итак, сначала тщательно прокрасьте ресницы: щеточкой рекомендуем проводить не только по нижней, но и по верхней части ресниц, чтобы полностью покрыть их продуктом. Потом очень быстро, пока тушь не застыла, при помощи пинцета сформируйте небольшие пучки. Их можно сделать только на нижних или только на верхних ресницах, а можно - на всех сразу. Многие тиктокеры используют не только тушь, но и накладные ресницы: их точно так же разрезают на небольшие пучки и по отдельности крепят к натуральным ресницам. Впрочем, если на такую длительную процедуру вы не готовы тратить время, классного эффекта можно добиться и при помощи туши.

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