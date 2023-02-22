22 февраля 2023

22 февраля 2023 15:40

Весна — самое время отрезать челку: 5 стильных вариантов, которые легко укладывать - ФОТО

Пожалуй, самый простой способ сменить имидж - отрезать челку. Этот шаг не требует от вас кардинальных изменений в прическе: добавить челку можно к вашей привычной стрижке, не внося никаких изменений. Тем не менее, к челкам по-прежнему все относятся с опаской: уж слишком долго они пребывали в писке антитрендов, да и у каждого из нас есть хотя бы одна личная история о неудачном эксперименте со внешностью. Однако все эти предрассудки стоит отринуть, ведь челки - очень большой бьюти-тренд. Так что если вы наконец-то решились, вот 5 самых модных форм, которые стоит попробовать в 2023 году. 

Микрочелка

Coperni весна-лето 2023

Название говорит само за себя: челка не просто короткая, она в буквальном смысле очень маленькая. Как правило, стрижется одна ассиметрично, чтобы при укладки закрывать только одну половину лба, не доходя при этом до его середины. Микро-челка отлично смотрится с гладкими прическами - хвостом или пучком. В последнем случае прическа напоминает чем-то фирменный стиль Одри Хепберн, но с нотками Гранжа. 

Рваная челка

Alberta Ferretti весна-лето 2023

Еще один необычный, но очень эффектный вариант. Рваная челка заменит классическую прямую челку, добавив образу больше стильной небрежности. Из плюсов - челка отлично смотрится и на прямых, и на волнистых волосах и требует минимальной укладки. Ну а если сделать ее достаточно длинной, челка быстро отрастет. Это на тот случай, если новый образ вам все-таки не понравится. 

Челка-шторка

Christopher Kane весна-лето 2023

Здесь название говорит само за себя. Эта челка, открывающая лоб, подобно шторе не теряет своей популярности уже не первый сезон. И это неудивительно: шторка, безуловно, самая универсальная челка, ведь идет она большинству людей и значительно освежает вид. Еще один большой плюс - шторка подходит к любой стрижке: от каскадного каре до идеально ровных волос до талии. 

Длинная прямая челка

Dolce & Gabbana весна-лето 2023

Если предыдущий вариант не для вас, но в стрижке вы продолжаете искать классическое решение, присмотритесь к длинной прямой челке. За такой челкой советуем идти к проверенному мастеру, потому что, в зависимости от пропорций лица, идеальную длину челки необходимо подбирать вплоть до миллиметра. В случае, если все будет сделано правильно, четкие линии челки визуально вытянут лицо и выгодно подчеркнут его черты.

Короткая челка

Annakiki весна-лето 2023

Ровная (и не очень) челка до середины лба - большой тренд последней пары сезонов. От микро челки ее отличает количество волос и симметричность: с такой длиной срез должен выглядеть опрятно. Лучшая пара для короткой челки - такие же короткие волосы, однако модные примеры знаменитостей показывают, что и с длинными она будет смотреться отлично. 

thesymbol.ru


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