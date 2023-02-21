21 февраля 2023

21 февраля 2023 19:00

Дом моды Hermès выплатит каждому сотруднику премию в €4 тысячи

Французский дом моды Hermès заявил о выплате премии сотрудникам в размере €4 в связи с резким ростом продаж. Об этом пишет BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд сообщил о росте доходов на 29% за прошлый год, ссылаясь на высокий спрос на международных рынках.

В 2022 году объем продаж Hermès вырос до €11,6 млрд, а чистая прибыль составила €3,4 млрд. Рост продаж в четвертом квартале был обусловлен ростом продаж в Северной и Южной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году численность сотрудников дома моды по всему миру увеличилась на 2,1 тыс. человек, а заработная плата выросла на 6%. За последние три года Hermès создал 4,3 тыс. рабочих мест, в том числе 2,9 тыс. во Франции, и планирует увеличить число сотрудников в этом году.

Французский дом роскоши также выплатит акционерам €13 за акцию (около €1,4 млрд).


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