21 марта 2026 09:17

Стало известно, можно ли верить гаджетам в контроле сна

Смарт-часы, фитнес-браслеты и "умные" кольца давно перестали быть экзотикой: миллионы людей каждое утро проверяют, сколько у них было глубокого сна и ночных пробуждений. Однако специалисты предупреждают: эти данные стоит воспринимать осторожно. Трекеры не измеряют сон напрямую, а лишь вычисляют его по косвенным признакам - движениям тела и частоте сердечных сокращений. Об этом сообщает The Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рынок устройств для отслеживания сна растет стремительно: в США его объем в 2023 году оценивался примерно в 5 млрд долларов, а к 2030-му может удвоиться. На этом фоне ученые все чаще напоминают, что цифры в приложении - не медицинский диагноз и не замена полноценному обследованию.

По словам исследователя сна Дэниела Форджера из Университета Мичигана, современные алгоритмы действительно довольно точно определяют момент засыпания и пробуждения. С оценкой фаз сна ситуация сложнее: устройства могут дать общее представление, но по точности они заметно уступают лабораторным исследованиям, где используются электроэнцефалография и другие методы прямого измерения активности мозга.

Невролог Чантале Брэнсон из Медицинской школы Морхaус регулярно сталкивается с пациентами, которые приходят на прием с распечатками из приложений и тревожатся из-за "неправильного" количества сна за одну ночь. По ее словам, такой подход ошибочен. Трекеры полезны прежде всего для отслеживания тенденций - например, ухудшается ли сон в целом или, наоборот, становится стабильнее. Один неудачный показатель сам по себе ничего не значит.

Специалист подчеркивает, что куда важнее базовая "гигиена сна": регулярный режим, отказ от экранов перед сном, комфортная обстановка в спальне. Если проблемы сохраняются, разумнее обратиться к врачу, чем пытаться "исправить" сон, ориентируясь только на цифры в приложении.

При этом сами пользователи нередко находят в трекерах практическую пользу. Так, американская учительница Кейт Стоуи рассказала, что данные "умного" кольца помогли ей заметить связь между употреблением алкоголя и плохим качеством сна, а также понять, что поздние ужины мешают засыпанию. В ее случае устройство стало инструментом для изменения привычек.

Однако бывает и обратный эффект. Некоторые люди начинают чрезмерно зацикливаться на показателях сна, испытывая тревогу из-за "низких оценок". Это явление уже получило название "ортосомния" - навязчивое стремление к идеальному сну. В таких случаях, отмечают врачи, от трекера больше вреда, чем пользы.

Несмотря на ограничения, ученые считают, что потенциал носимых устройств еще далеко не исчерпан. В перспективе они могут помочь выявлять инфекции на ранних стадиях или отслеживать изменения сна, связанные с депрессией. Но уже сейчас эксперты сходятся в одном: умные часы могут подсказать направление, однако окончательные выводы о здоровье сна должен делать человек - желательно вместе со специалистом.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 415
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 632
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 790
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 003
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 692
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 857
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 321
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 494
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 810
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 908
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева