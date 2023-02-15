«Бархатный» маникюр снова в тренде 10 модных весенних идей

Мода циклична, и это отлично видно не только по модным показам, но и по вновь и вновь возвращающимся бьюти-трендам. Этой весной в список маникюрных тенденций возвращается "бархатное" покрытие: мы уже носили его прошлым летом, и теперь оно снова на пике популярности. "Бархатный" маникюр, конечно, не подразумевает, что ваши ногти будут такими же мягкими, как бархатная ткань - все дело в особом лаке с мельчайшими металлическими блестками, которые имитируют блеск этой благородной ткани.

Возможно вы помните маникюр "кошачий глаз", который был популярен в середине 2010-х. Технология выполнения "бархатного" маникюра очень похожа на него. Все те же металлические частицы в лаке мастер перемещает при помощи специального магнита, создавая желаемый рисунок. При ярком освещении ногти, покрытые таким лаком, напоминают переливы бархатной ткани.

Главное преимущество "бархатного" маникюра - он идеально подходит для любой формы и длины ногтей: от миндаля до короткого квадрата. Поскольку выглядит такой маникюр достаточно эффектно, чаще всего он выполняется в однотонном варианте. Вы можете выбрать любимый цвет - весной советуем обратить внимание на светлые оттенки розового, сиреневого или голубого, однако никто не мешает вам использовать любой вариант из палитры. Совсем не обязательно останавливаться на одном цвете: можно использовать сразу несколько, а то и по одному на каждый из десяти ногтей. Еще один вариант - "бархатный" френч. Технология выполнения такая же, просто специальным магнитным лаком будет покрыт не весь ноготь, а лишь его часть. Больше стильных идей "бархатного" маникюра ищите в галерее ниже.

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