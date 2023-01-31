Платье и грубые ботинки — самое модное сочетание февраля - ФОТО

Несмотря на наступление холодов, мы продолжаем носить платья. Пускай из более плотных тканей, чем летом, но этот предмет гардероба служит основой для десятков стильных луков круглый год. Осенью и зимой мы чаще всего носим платья с сапогами - высокими, изящными и на каблуке. Тем не менее, ничуть не худшей парой для женственного платья могут стать грубые "армейские" ботинки. Построенный на контрасте образ получится очень гармоничным, подойдет для самых разных случаев и будет смотреться куда интереснее пресловутого комбо "платье+сапоги". Рассказываем, как правильно носить платья с грубыми ботинками в этом сезоне.

Чтобы образ получился действительно стильным и гармоничным, стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, чем объемнее платье, тем больше и грубее должны быть ботинки. И, напротив, с чем-то облегающим гораздо лучше будет смотреться обувь, которая сидит подобно "второй коже". Ведь залог эффектного аутфита не только (и не столько) в самих вещах, сколько в пропорциях. А значит, чтобы лук получился действительно гармоничным, в первую очередь в голове нужно держать соотношение форм и размеров всех вещей. Во-вторых, не бойтесь самых непривычных комбо. Если к изящной шелковой комбинации вас так и тянет надеть шпильки, действуйте от обратного: чем легче, воздушнее и декоративнее платье, тем более маскулинной и брутальной должна быть обувь. И самое главное - не забывайте учитывать особенности собственной фигуры при составлении образа. Чтобы "зазор" между платьем и ботинками не укорачивал ноги, дополните наряд плотными коготками в цвет обуви - они сделают ваши ноги бесконечными.

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