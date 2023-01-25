25 января 2023

25 января 2023 16:10

«Золотой глобус—2023»: лучшие образы звезд - ФОТО

Остин Батлер и Сальма Хайек

Этой ночью в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения премии "Золотой глобуса". В прошлом году торжественное мероприятие отменили из-за громкого скандала с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, но организаторы премии провели ряд масштабных реформ, поэтому в этот раз на красной дорожке собрались все звезды А-листа. 

Рианна в Schiaparelli и A$AP Rocky

Список победителей получился весьма неожиданным, в большинстве номинаций предсказания кинокритиков и итоговые результаты разошлись. Абсолютный триумфатор церемонии - Стивен Спиберг. Его "Фабельманы" получили награду в номинации "Лучший драматический фильм", а сам Спилберг - статуэтку за лучшую режиссуру. Лучшей драматической актрисой, по мнению ассоциации иностранной прессы, стала Кейт Бланшетт (за роль в фильме "Тар"), а лучшим актером - Остин Батлер ("Элвис"). Лучшим комедийным актером стал Колин Фаррел - статуэтку ему принесла роль в картине "Банши Инишерина". Она же стала лучшей в своей категории. А статуэтка за лучшую женскую роль ушла Мишель Йео ("Все везде и сразу").

Марго Робби в Chanel

Перейдем к сериальным номинациям: главным проектом года стал сиквел "Игры престолов" - "Дом дракона", а лучшим мини-сериалом - "Белый Лотос". Лучшая актриса - Зендея, статуэтку ей принесла роль Ру в сериале "Эйфория", жаль, что на красной дорожке мы ее не увидели. А Аманда Сейфрид забрала награду за главную роль в мини-сериале "Выбывшая", а Дженифер Кулидж - за роль второго плана в "Белом Лотосе". Имена всех победителей ищите здесь, а самые яркие образы с красной дорожки - в галерее ниже. 

Элизабет Дебики в Dior

Эмма Д'Арси в Acne Studios

Джессика Честейн в Oscar de la Renta

Перси Хайнс Уайт в Saint Laurent

Остин Батлер в Gucci

Аня Тейлор-Джой в Dior

Джейми Ли Кертис в Valentino

Эдди Редмэйн в Valentino

Селена Гомез в Valentino

thesymbol.ru


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