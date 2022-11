5 легендарных ювелирных украшений из кино, которые вошли в историю - ФОТО

Признайтесь: наверняка вашими первыми иконами стиля были именно героини кино. Для миллионов девушек по всему миру именно они всегда были эталонами во всем, что касалось моды и красоты. Голубой экран превращает все в мечту и сказку - даже если за всем этим на самом деле очень прозаичные человеческие истории. К тому же женщины в кино часто носят самые удивительные ювелирные украшения, поражающие наше воображение - в жизни такие можно увидеть разве что на членах королевских семей. Мы собрали 5 самых ярких и известных украшений из кино, о которых мечтает, пожалуй, каждая девушка.

Колье Лорелей Ли в "Джентльмены предпочитают блондинок"

Каждое появление Мэрилин Монро на экране было настоящим событием. Но самым знаменитым ее фильмом является, наверное, картина "Джентльмены предпочитают блондинок". Особенно зрителям запомнилась сцена, в которой легендарная актриса поет и танцует в розовом платье с бантом - ее даже скопировала Мадонна в своем клипе "Material girl". Однако образ Монро был бы неполным без роскошного колье из бриллиантов. О таком до сих пор мечтают девушки по всему миру, а предприимчивые ювелиры делают его копии из драгоценных камней и их заменителей на любой кошелек.

Колье и тиара Холли Голайтли в "Завтраке у Тиффани"

Не менее легендарная фигура в мире кино - Одри Хепберн. Ее героиня Холли Голайтли из экранизации романа Трумена Капоте мечтает о роскошной жизни и украшениях Tiffany & Co. А девушки по всему миру до сих пор грезят тиарой и колье, которые она носит в фильме. В паре с маленьким черным платьем Givenchy они составили культовый образ, на который до сих пор ровняются фэшиониста - кто хоть раз не пытался скопировать его для костюмированной вечеринки?

Колье Вивьен в "Красотке"

Фильм "Красотка" - воплощение мечты миллионов девушек о том, что найти собственного принца можно в любой момент жизни, а разница в социальном бекграунде для настоящей любви - не помеха. Когда герой Ричарда Гира решает отправиться с героиней Джулии Робертс в оперу, он выбирает для нее соответствующий случаю образ - роскошное вечернее платье и рубиновое колье с бриллиантами. Классическая форма сделала его вечным объектом женских грез - фильм вышел уже 30 лет назад, а многие до сих пор мечтают получить такой подарок от любимого мужчины.

Подвеска Розы в "Титанике"

Да, то самое "Сердце океана", которое в конце фильма Джеймса Кэмерона окажется выброшенным в морскую пучину (а 3 года спустя будет иронично упомянуто в песне Бритни Спирс "Oops!.. I did it again"). Огромный сапфир в форме сердца в обрамлении бриллиантов на шее Кейт Уинслет стал не менее культовым, чем сама картина. А купить его точную копию можно у Vetements - ироничный бренд в точности повторил дизайн знаменитого украшения. Чем не преминула воспользоваться Селин Дион - исполнительница легендарного саундтрека к "Титанику" порадовала поклонников картины, появившись в подвеске.

"Именная" подвеска Кэрри Брэдшоу в "Сексе в Большом Городе"

Не самое роскошное украшение в нашем списке, но все же одно из самых культовых. Во многих сериях "Секса в Большом Городе" Кэрри Брэдшоу появляется с модной в то время "именной" подвеской - на тонкой цепочке красуется ее имя из золота. Тогда такие носили хип-хоперы и все модные девушки - позже знаковый аксессуар появится в фильме "Дрянные девчонки". У нас отличные новости: если вдруг все эти годы вы мечтали повторить образ героини Сары Джессики Паркер, то это нужно сделать прямо сейчас - "именные" цепочки снова в тренде. Спасибо за это ностальгии по нулевым.

