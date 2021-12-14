Как украсить дом к Новому году-2022: стильные идеи от дизайнера интерьеров



Настает пора подготовки к самому волшебному празднику. В это время почти всех волнуют вопросы: как же все-таки украсить свой дом к празднику? какой выбрать стиль, цвет? что стоит декорировать, а что оставить нетронутым? Passion.ru пообщался с экспертом - владелицей бюро интерьерного дизайна и декорирования Кристиной Родновой и узнал самые стильные лайфхаки и актуальные тренды.

Приближается новый, 2022 год, а значит, пора создавать в доме праздничную атмосферу и новогоднее настроение. А какой Новый год без гирлянд, елок, рождественских венков и прочей атрибутики праздника, которыми так и хочется украсить дом, чтобы сделать его особенно нарядным и красивым. Какой цвет и стиль предпочесть? Какой оттенок сделать основным? Стоит ли экспериментировать или повторить прошлогодний декор?

Для начала оцените то, что есть сейчас, а именно стили и цветовую гамму интерьера, игрушки и декор, которые имеются в наличии. Определитесь с бюджетом, который можете выделить на оформление. Помните: нет смысла распыляться на всю квартиру, украшая каждый ее угол. Для создания новогоднего настроения достаточно выбрать несколько зон: вход в квартиру, зону елки как основного и фокусного элемента дома, комод, консоль или камин, ну и, как вариант, окно.

Встречаем гостя с порога

Как вы думаете, как правильно встречать Новый год? Конечно же, как самого почетного гостя, который должен почувствовать, что его здесь ждали. Поэтому начнем по традиции с порога. Недаром европейцы вешают новогодний венок на входную дверь. Он символ счастья, любви, изобилия и надежды на новую и счастливую жизнь. Кстати, в последнее время эта традиция прижилась и у нас. Такой венок можно приобрести в любом магазине или смастерить своими руками. И совсем необязательно он должен быть из натуральных или искусственных хвойных веток, дополненных шарами, бантами, шишками или лентами. Он может быть из сладостей - очень интересными и необычными получаются ветки из орехов, сладких конфет или засушенных фруктов. Или, например, из прутьев, дополненных любыми украшениями.

В этом году очень актуальны экокомпозиции из сухоцветов. Кстати, к любому венку можно добавить оригинальное украшение - еловый шлейф, оплетенный светодиодной гирляндой или бусами по периметру дверного проема.

Наряжаем виновницу торжества

Зеленые, белые, голубые, заснеженные. Узкие для небольших пространств и невероятно пышные. Живые и искусственные. Чтобы елка оригинально вписалась в праздничный интерьер, для начала найдите для лесной красавицы подходящее место и определитесь с цветовой гаммой. Помните, что новогодний декор елки должен гармонично сочетаться с интерьером. Например, в квартире в минималистичном стиле богато украшенная елка может смотреться неуместно. Располагайте ее так, чтобы она не занимала половину комнаты. Идеально поставить дерево прямо к стене или в угол. А теперь определяемся с цветом: рекомендуем использовать не больше двух-трех оттенков для декора. Например, отдать предпочтение контрастным цветам, красному и зеленому. Или взять близкие по оттенку: белоснежный, платиновый, дымчатый, серебристый, серый, металлик или пастельный.

Кстати, трендовые оттенки 2022 года - белый и синий. Определившись с цветом, воспользуйтесь одной из предложенных ниже схем или доверьтесь фантазии. Есть три схемы украшения елки: по спирали, когда игрушки, ленты, бусы одного цвета развешивают по спирали, чередуя их от большого к меньшему. Второй вариант, когда внизу располагают игрушки большого размера и на верхушке меньшего. Или третий вариант: декор по прямой линии, когда украшения одного цвета или одного вида размещают по вертикали или горизонтали, чередуя их. Игрушки для елки могут быть самыми разнообразными: шары, сосульки, шишки, сказочные персонажи и даже цветы.

Кстати, в последнее время набирает популярность экодекор. Для него используют шишки, желуди, самодельные фантики, сушеные фрукты. А вот что касается мишуры, то сейчас она используется редко. Предпочтение отдается бусам, декоративным элементам и гирляндам. Первые смотрятся наиболее лаконично, не перетягивая лишнего внимания от игрушек. При этом они могут быть вполне и основным самостоятельным украшением. А вот в гирляндах лучше отдать предпочтение однотонным с холодным или белым светом. Такие выглядят гораздо уютнее.

Декорируем окно

Новогодние окна - особый вид волшебства, уюта, магии, погружения в сказку. Украшать окна - одно из самых любимых занятий не только детей, но и взрослых. Когда-то на них рисовали гуашью новогодние рисунки, делали узоры с помощью зубной пасты и щетки или клеили вырезанные снежинки из бумаги. Сейчас все проще, можно с легкостью купить декоративные наклейки и украсить ими окошки. Или, например, использовать гирлянды. Они создают праздничное настроение. Можно к гирляндам использовать подвесы, прозрачные пластиковые шарики и фигурки, добавить искусственного снега, еловые веточки и создать настоящую красивую новогоднюю сказку на своем окне.

Что касается экодекора, то здесь основой может послужить самая обыкновенная коряга на леске, шпагате или красивых ленточках. Ее можно подвесить к карнизу и украсить буквально всем, что имеется в наличии: имбирным печеньем, высушенными кусочками апельсина, маленькими еловыми веточками и шишками, новогодними игрушками, венками и, конечно же, гирляндой с яркими огоньками.

Украшения к Новому году могут быть многообразны, бесконечно красивы и неповторимы, поэтому фантазируйте. Ведь украшенный заранее дом - это гарантия приподнятого настроения, радостного ожидания и вдохновения на новые свершения.

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