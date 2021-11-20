Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Парфюм - вещь необязательная к покупке, он, скорее, предмет роскоши или самовыражения, чем жизненная необходимость. Мы приобретаем его в надежде получить новые ольфакторные ощущения и положительные эмоции. Тем обиднее нарваться на подделку и получить вместо желаемого запаха его плохую копию. Но есть "симптомы", которые помогут распознать фейк.

Ценители редких нишевых брендов или авторской парфюмерии вряд ли столкнутся с контрафактом - редкие духи подделывать невыгодно. Чаще всего изготавливают ароматы класса люкс и масс-маркет, то есть те, на которые есть большой спрос. В этом случае мошенники готовы потратить деньги на работу парфюмера, который восстановит формулу популярного аромата, на закупку ингредиентов (скорее всего, более низкого качества, чем в оригинальной композиции), на производство, флаконы и упаковку. Окупиться и принести прибыль все это может, только если произведена большая партия и есть широкий рынок сбыта для контрафакта.

Защитить от подделки может покупка в проверенном месте

Лучше всего покупать духи в надежных парфюмерных магазинах. Некоторые думают, что даже в крупных сетях можно нарваться на подделку. Но это не так: магазин не будет рисковать своей репутацией - она ему слишком дорого стоит.

Почему может отличаться запах одного и того же аромата

Бывает так, что новый флакон духов отличается по запаху от старого, купленного в том же магазине. Причин может быть несколько:

- производитель не всегда может закупить абсолютно идентичные ингредиенты; из года в год они могут меняться у изготовителей ароматных веществ;

- компания недовольна продажами, поэтому решает изменить формулу и выпускает на рынок фланкер - духи с таким же названием, с незначительными изменениями в упаковке и запаха;

- какой-то из ингредиентов, входящих в состав духов, попадает под запрет IFRA - организации, которая изучает воздействие парфюмерных веществ на человека и окружающую среду;

- на складе или при транспортировке были нарушены стандарты хранения, например, духи находились в жарком помещении.

Не стоит покупать парфюм у уличных торговцев, с осторожностью нужно относиться к магазинам, которые предлагают цены, существенно отличающиеся от тех, что можно найти в сети. Кроме того, стоит помнить, что сети получают скидку на объем закупок, работают за счет большого оборота и поэтому могут позволить себе акции. У маленьких магазинов экономической возможности демпинговать нет.

Обратите внимание на упаковку

Чаще всего контрафакт выдает именно она. Очевидно, что производитель Chanel точно не напечатает название бренда с ошибкой. Но есть и менее очевидные показатели того, что парфюм поддельный. Насторожить должны:

- отсутствие слюдяной упаковки на коробке

- непропечатанные буквы на коробке

- неправильная страна-производитель

- крышка флакона закрывается неплотно

- этикетка приклеена неровно

- трубочка во флаконе слишком длинная

Кстати, некоторые бренды делают для своих флаконов магнитные крышечки. Так что если на флаконе, например, Juliette Has A Gun, Amouage или Vilhelm Parfumerie, крышка не примагничивается - это, скорее всего, подделка. В общем, стоит внимательно изучить гарантированно оригинальную упаковку в проверенном магазине, прежде чем покупать духи, допустим, через сайт.

Обратите внимание на подозрительное поведение парфюма

Будем честны, нужен очень натренированный нос, чтобы понять, что вместо, например, натурального абсолю розы в аромат "положили" дешевый синтетический аналог. Уловить оттенки запаха и распознать не те ингредиенты, пожалуй, сможет только профессионал.

Но бывают очевидные показатели подделки.

- У духов меняется стойкость. Допустим, на сайте Fragrantica пользователи в среднем пишут о 6-8 часах стойкости, а аромат "слетает" за 2-3 часа.

- У духов есть неприятный, прогорклый или мыльный запах. Тут надо отметить, что в этом случае парфюм может быть и оригинальным, но были грубо нарушены правила хранения, продукт испортился (да, с духами так бывает!), и продавец решил избавиться от некондиционного товара, предложив привлекательную скидку.

- На дне флакона появился осадок, жидкость стала мутной. Осадок допустим, если речь идет о духах, в которых есть значительная доля натуральных компонентов. В промышленном производстве их не может быть много, иначе стоимость будет слишком высокой. Фабричные духи должны сохранять прозрачность, осадка быть не должно.

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