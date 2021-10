Сияющий макияж — главный тренд осени: визажисты рассказали, как его повторить - ФОТО

Сияющий макияж - один из главных трендов наступившей осени. Он не только эффектно смотрится на веках, подчеркивая природную красоту глаз, но и обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом, за что его особо ценят такие звезды Голливуда, как Холли Берри, Синди Кроуфорд и, конечно же, Дженнифер Лопес. Такой мейкап нравится и более юным знаменитостям: с ним регулярно в социальных сетях и на красных дорожках появляются Майли Сайрус и Джиджи Хадид. Повторить подобный макияж не так сложно - попробуем разобраться в деталях.

Самое главное, что нужно знать об этом макияже, что сияние должно исходить не только от области вокруг глаз - светиться изнутри должна вся кожа.

Светящаяся и жирная кожа - это не одно и то же. Наоборот, кожа должна выглядеть ухоженной - для этой цели нанесите на нее крем с гиалуроновой кислотой.

Обязательно дайте впитаться тональной основе (5-10 минут).

Воспользуйтесь тоном с атласным финишем, в который можно добавить несколько капель бронзатора со светящимися частичками.

Правильно подберите хайлайтер: светлокожим представительницам прекрасного пола подойдут розовые и белые оттенки средства, тем, у кого желтоватый подтон кожи - золотой оттенок. Как правило, хайлайтер содержит светоотражающие частички, которые будут придавать коже сияние, поэтому наносить его на все лицо не стоит - только на спинку носа, верхнюю часть скул и ямочку над губой.

Дженнифер Лопес. Фото: Globallook

Сияющий макияж глаз не должен быть слишком плотным. Его основная прелесть в легкости. Поэтому используйте атласные тени с блеском. К примеру, чтобы повторить макияж Джиджи Хадид используйте золотистые тени, которые нужно нанести на середину века - это будет создавать интересные переливы, особенно при искусственном освещении. Светлым (белым, бежевым) атласным оттенком выделите внешний и внутренний уголки глаза. Разрез глаз можно подчеркнуть красивой тонкой стрелкой. Старайтесь делать макияж глаз по восходящей и не забудьте нанести удлиняющую тушь на ресницы.

Последний штрих - это выбор помады. Чтобы не создавать ощущения перегруженности, для губ лучше использовать матовую помаду светлых оттенков - идеально подойдут нюдовые цвета, которые этой осенью также в тренде.

Как повторить сияющий макияж а-ля Дженнифер Лопес

В сияющем макияже, как у Джей Ло, важно, чтобы все лицо сияло! Много блеска, шиммера, хайлайтера. Тени тоже должны быть с эффектом блеска, допустимы стразы на внутренней или внешней поверхности глаза как вечерний вариант. В общем, в этом сезоне - "лучшие друзья девушек - это бриллианты"!

Помада также должна быть блестящей - учтите, что сейчас стало актуальным при ее нанесении выходить за линию губы. Если раньше в тренде были четкие и резкие брови, то сейчас им на смену пришла натуральность: брови в цвет собственных волос. За счет этого у Дженнифер сделан очень красивый акцент на глаза, скулы очень красиво переливаются.

Кристен Стюарт. Фото: Globallook

Главные ошибки при создании сияющего макияжа

Брать что-то без блеска. Например, скучная помада без блеска или тени без блеска. Тени должны сиять и давать отражение. Если есть что-то сияющее, а что-то матовое, то это дает ненужный диссонанс.

Наносить тени с блеском в самом начале макияжа. Дело в том, что тени с блеском имеют свойство осыпаться. Чтобы они не оказались у вас под глазами, рекомендуется нанести на глаза сначала праймер, основу, затем сделать мейк глаз, затем убрать осыпания и только после этого наносите тональную основу на лицо! В такой последовательности у вас не будет пятен и макияж будет ровным без осыпаний теней.

5 лайфхаков для безупречного сияющего мейка от визажиста

При создании сияющего макияжа глаз используйте кремовые тени с блеском светлых оттенков как базу, в качестве основы.

Для "свежести" образа нанесите немного румян в складку века. Это один из моих любимых лайфхаков, чтобы скрыть "усталый взгляд", и он же является отличным приемом, который поможет в итоге "объединить" весь макияж. Обратите внимание, что в новом сезоне один из главных трендов - активное использование румян. Например, на показе Vivienne Westwood визажисты создавали румянами монохромный образ всем моделям.

Чтобы добавить образу немного солнца в серую и дождливую погоду, используйте поверх остальных оттенков в макияже глаз золотой блеск, например, спаркл из палетки Annbeauty Your Vision Palette For Me. Такой сверкающий оттенок моментально "зажжет" взгляд. Подобные спарклы способны на 100% создать самый модный образ. Например, супермодель Адриана Лима была замечена на одном из мероприятий с эффектным макияжем глаз. Ее визажист филигранно нанес сверкающие тени по нижнему веку, сделав образ максимально женственным.

Личный прием - я также очень рекомендую попробовать добавить небольшой розово-золотой блик в начало глаза, чтобы снять излишнюю красноту.

Бронзовый карандаш или бронзовый оттенок теней, нанесенный вдоль ресничного ряда нижнего века, способен визуально "осветлить" зрачок и поможет создать мягкие переливы. В одном из своих самых эффектных выходов Хейли Бибер была отмечена модными критиками не только за выбор роскошного платья из бархата, но и ярким бронзовым макияжем глаз.

Экспресс-метод создания сияющего макияжа для тех, кто спешит

Ольга Комракова, Международный визажист Clarins

"Чтобы повторить сияющий макияж, в начале необходимо выровнять зону вокруг глаз при помощи Устойчивого консилера. Если вы обладательница чувствительной кожи, добавьте в консилер капельку сыворотки Double Serum Eye. На все подвижное веко пальчиком растушуйте карандаш, лучше выбрать сливовый, изумрудно-зеленый или кофейный оттенок.

Подберите Квартет теней Ombre 4 Couleurs в тон карандашу. Пушистой кистью для растушевки теней смешайте сияющие оттенки и нанесите поверх растушеванного карандаша и вдоль нижнего ресничного контура. В центре подвижного века создайте акцент самым светлым сияющим оттенком - это можно сделать подушечкой пальца. Интенсивно прокрасьте ресницы тушью с эффектом объема и подкручивания, из новинок для этих целей подойдет, например, Supra Lift & Curl Mascara".

passion.ru