Как найти свой стиль - 4 совета

Каждая женщина стремится выглядеть красиво, уникально и стильно. Но мода меняется и женщинам все тяжелее выбрать тот стиль, который будет подходить именно им. Мы решили дать вам несколько дельных советов о том, как найти и выбрать свой собственный стиль.

Прислушивайтесь к себе

Висящая одежда на вешалке кричит: да, это модно! Но вы понимаете, что она вам просто не нужна. Стилисты рекомендуют при создании своего стиля, первым делом прислушиваться к себе. Выбирайте те наряды, которые больше всего подходят именно вам: любите обтягивающие наряды, тогда выбирайте именно их!

Определите свой тип фигуры

После того, как вы изучили свои внутренние потребности в одежде, нужно определить ваш тип фигуры. Для прямоугольной фигуры лучше всего выбирать прямые жакеты, свободные блузы с круглым вырезом, юбки. Для фигуры песочные часы стилисты рекомендуют выбирать любую одежду, которая придется вам по вкусу. Для обладательниц грушевидной фигуры подойдут наряды, которые визуально сузят бедра, и придадут немного объема плечам. Обладательницам O-образной фигуры следует выбирать наряды, где линии в одежде должны располагаться по вертикали, тем самым удлиняя силуэт. Откажитесь от объемной одежды. Для V-образной фигуры идеально будут смотреться юбки-клеш или платья с баской.

Правильно сочетайте вещи в образе

Залог хорошего и универсального стиля - правильное сочетание в образе вещей. Чтобы избежать ошибок в создании индивидуального стиля, вы должны знать:

в образе не должно быть больше 3 цветов

не сочетайте вещи теплых/холодных оттенков между собой

подбирайте вещи по своему цветотипу

Определите свой цветотип

Существуют 4 вида цветотипа:

Зима. Для обладательниц холодного цветотипа, лучше всего выбирать наряды таких оттенков: белый, черный, голубой, синий, фиолетовый и бордовый.

Весна. Если у вас бледная кожа с легким румянцем, тогда выбирайте одежду таких оттенков: зеленого, абрикосового, кораллового, молочного и бежевого цветов.

Лето. Если вы обладательница молочно-белой кожи, тогда лучше всего присмотритесь к таким оттенкам вещей: бежевый, сиреневый, нежно-голубой и малиновый.

Осень. Для обладательниц светлой кожи лица с золотистым подтоном, лучше всего отдать предпочтение таким оттенкам: горчичный, золотистый, медный, бронзовый и красный.

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