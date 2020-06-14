Правильная обувь для женских ног: как выбрать идеальную высоту каблука?

Любая настоящая женщина знает несколько секретов, чтобы кардинально преобразиться. Даже повседневные джинсы и футболка будут смотреться стильно и женственно, если сочетать их с модными туфлями на каблуке. Для невысоких девушек высокий каблук - это просто необходимый атрибут.

Шпилька

Безусловно, такая обувь делает походку идеально-женственной. Но все, кто хотя бы раз надевал такую обувь, знают, что долго так если провести на шпильке несколько часов, ноги будут сильно болеть. Секретом поделились эксперты женской обуви. Вот их совет: ноги будут меньше болеть, если склеить пластырем третий и четвертый пальцы на стопах.

Сандалии на плоской подошве

Ключевой тенденцией обувной моды последних лет является комфорт. Именно поэтому все большую популярность приобретают босоножки на плоской подошве, которые выбирают женщины, ведущие активный образ жизни. Ну, а для модниц нет ничего привлекательнее, чем приобрести роскошную пару открытой обуви.

Платформа

Туфли на платформе могут стать незаменимым помощником каждой девушки. Платформа снижает подъем, благодаря чему нагрузка на стопу уменьшается, ноги будут уставать гораздо меньше.

Танкетка

Туфли на танкетке популярны в каждый модный сезон, они вполне могут составить конкуренцию стандартным шпилькам. Но набор одежды к таким туфелькам придется подбирать особенно тщательно.

Трапеция

Широкий массивный каблук, где верх немного уже, чем низ. Устойчивый и удобный.

Как выбрать идеальную высоту каблука?

1. Снимите обувь и сядьте прямо на стуле. Сиденье должно быть ровное, а ноги стоять на полу под углом 90 градусов. Спина прямо. Вам должно быть удобно.

2. Вытяните одну ногу перед собой в прямую линию, а вторая остается в исходном положении.

3. Теперь расслабьте стопу и лодыжку на вытянутой ноге. Вы увидите, как стопа немного уйдет назад, то есть такая высота для вас является комфортной. Или возможно вся стопа выпрямится, это значит, что для вас будет удобной обувь на плоской подошве.

4. Возьмите сантиметровую ленту и аккуратно измерьте расстояние от края пяточки до кончика большого пальца. Затем перпендикулярно проведите "мысленную" линию от подушечки стопы к ленте. То количество сантиметров на ленте в итоге и будет вашей идеальной высотой.

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