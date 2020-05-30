Летний маникюр: главные тренды

Карантин заставил всех пересмотреть бьюти-рутину. Оказалось, что без мастера по маникюру можно спокойно (или не очень) просуществовать пару месяца, можно даже самостоятельно снять гель-лак и не очень криво накрасить ногти. Несмотря на всю тоску по сакральным ритуалам похода в салон красоты, предлагаем изучить главные летние тренды маникюра. Возможно, они подтолкнут вас на эксперименты или вы отложите их воплощение до открытия любимого неил-спота.

Главный неил-тренд - это красить ногти в тот цвет, какой вам по душе. Главное, чтобы оттенок покрытия радовал глаз. Именно ваш глаз. Единственная тенденция - это отсутствие сложного декора, обилия страз, художественных рисунков, блесток и наклеек. А вот однотонное покрытие, французский маникюр, различные виды лунок - пожалуйста. Всегда актуальна такая классика, как алый или нюд. Но лучший способ взбодриться в непростое врем - это цветотерапия, а маникюр - отличный для этого инструмент. Попробуйте выбрать одну гамму и накрасьте ногти разными оттенками. Вариант для смелых - маникюр в стиле колор-блок, когда все ногти разных контрастных оттенков. Еще один способ поиграть с цветом - для правой руки выбрать лавандовый, а для левой - лазурный. Можно взять два любых любимых оттенка. И не забывает про ностальгичный френч.

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