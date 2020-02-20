Модные окрашивания волос 2020 - ФОТО

От долгих размышлений девушек на тему, в какой же оттенок перекрасить свои волосы, может серьезно разболеться голова и испортиться настроение. Такие жертвы ни к чему, тем более что мы подготовили 10 самых модных готовых идей окрашивания волос для вас, которые помогут сделать правильный выбор и удивить подруг своим новым образом.

Каштановый

"The Money Piece" - техника окрашивания, при которой каштановый цвет волос разбавляют светлыми прядями у лица. Название способа стилисты объясняют так: это возможность без существенных затрат и очень быстро освежить прическу и получить новый цвет волос.Бейонсе выложила фото в инстаграм с таким окрашиванием, после чего оно мгновенно стало трендом. Многие звезды Голливуда последовали примеру певицы и тоже подхватили тренд, например, Марго Робби, Жизель Бюндхен, Дженнифер Лоуренс.

Фиолетовый

Нежно-лиловый оттенок волос набрал большую популярность в конце 2018 года и с тех пор не теряет актуальности. Часто стилисты по волосам делают так называемое сиреневое омбре, с красивым переходом от яркого фиолетового оттенка до бледно-сиреневого по всей длине волос, чтобы продемонстрировать всю ширину палитры фиолетового цвета. На голубоглазых блондинках оттенок смотрится особенно хорошо, они становятся похожими на сказочных эльфов.

Светло-каштановый

Калифорнийское мелирование создает натуральный эффект выгоревших волос на солнце. Считается, что такая техника окрашивания относится к одному из видов шатуши (способа градиентного окрашивания, осветления волос). Эта разновидность мелирования эффектнее смотрится на длинных волосах, потому что на них можно в полной красе рассмотреть растяжку светлых прядей. За счет разноуровневого градиента волосы кажутся слегка объемнее, особенно если их немного завить.

Медовый

Теплый медовый оттенок - гибрид пшенично-русого и медного цветов. Очень естественный и натуральный оттенок, идеален для светлоглазых белоснежек. Такое модное окрашивание будет прекрасно смотреться на коротких волосах, а не только на длинных или средней длины. Стилисты по волосам уверяют, что с таким цветом волос можно в дальнейшем, при желании, пополнить ряды рыжеволосых.

Пастельно-розовый

Розовый оттенок волос скоро станет таким же привычным для окружающих, как каштановый или блонд. Нежно-розовый цвет прекрасно смотрится на коротких, средних и длинных волосах, а также на кудрявых и вьющихся. Помимо базового ухода, используйте дополнительные увлажняющие средства, например, масло для защиты волос перед укладкой. Раз в месяц по возможности следует ходить на восстанавливающие и увлажняющие процедуры в салоне, чтобы волосы выглядели здоровыми.

Иссиня-черный

Становиться готом не обязательно, а вот попробовать поэкспериментировать с новым ярко-черным цветом волос с синим отливом можно. Затемнять волосы намного проще, чем осветлять, поэтому особых сложностей с окрашиванием возникнуть не должно. Однако у блондинок "неродной" темный цвет волос предательски выдают отросшие корни. Если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой - запаситесь оттеночным шампунем, поддерживающим насыщенность черного цвета.

Пыльно-розовый

Сложно даже описать этот оттенок: он и не розовый, и не серый - что-то среднее между. Можно сказать, что это цвет пыльной розы. Если у вас от природы блондинистый цвет волос, то вам будет намного проще добиться такого оттенка, нежели брюнеткам. Но шанс есть у всех; главное - не забывать увлажнять волосы питательными бальзамами и кондиционерами, делать маски и ходить на процедуры по уходу за волосами в салон.

Медно-шоколадный

Темно-шоколадный цвет волос можно разбавить теплыми медными оттенками. Цвет локонов по-прежнему будет смотреться благородно, но чуть мягче за счет вкрапления светлых рыжих прядей. Такой образ идеален для девушек с темным цветом волос, потому что технически повторить его будет совсем не сложно, по сравнению с опытом блодинок.

Серый

В стиле оттенка волос Гендальфа из "Властелина колец" или героини Хэлли Берри Шторм из "Людей Икс". Холодный серый цвет волос неплохо сочетается с любым оттенком кожи, поэтому показан всем. Однако стоит иметь в виду, что для того, чтобы добиться такого идеального серого оттенка волос, их нужно сильно обесцветить. Этот процесс негативно влияет на качество локонов, разрушая их структуру: они становятся сухими, ломкими и поврежденными. Если вы все-таки решились на этот эксперимент, запаситесь профессиональными средствами по уходу и будьте предельно последовательны в своей бьюти-рутине.

Радужный

Такое окрашивание стилисты называют "glitch" - эффект на волосах, напоминающий помехи в изображении. Выглядит очень необычно и футуристично - незамеченной вы точно не останетесь. Однако повторить такое окрашивание под силу только опытному мастеру-колористу, который идеально чувствует цвета и умеет их правильно смешивать.

Еlle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook