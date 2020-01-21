Микротренды, замеченные на улицах Парижа - ФОТО

В Париже прошли последние показы Недели мужской моды: свои коллекции представили Loewe и Jacquemus, - поэтому и первые ряды, и центральные улицы города были полны главными трендсеттерами планеты. Самые стильные девушки сегодня носят высокие сапоги - до середины икры или до колена, - заправляя в них брюки, а также подвязывают подол широких брюк тонкими ремешками босоножек, делая акцент на щиколотке. Парни из фэшн-среды не брезгуют сумками из женских коллекций - если речь идет о моделях унисекс ярких цветов, которые можно носить через плечо. Головные уборы всех фасонов - еще один тренд, который стоит взять на вооружение по следам инфлюенсеров. Они активно носят панамы, береты, бейсболки и маленькие шерстяные шапочки в стиле Жак-Ива Кусто.

Вazaar.ru

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