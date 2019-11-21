Самые модные сумки сезона - ФОТО

Микросумки

Уже который сезон, пока смартфоны становятся все больше, а кроссовки массивнее, размер сумок стремительно уменьшается. И вот теперь, когда микросумки достигли минимальных объемов, самое время задуматься о покупке подобной модели, тем более сейчас их можно найти не только в люкс-сегменте, но и в масс-маркете и у нишевых брендов. Конечно, практичной такую сумку не назовешь, но важнее то, что она способна освежить любой образ, добавив деталей. Поэтому советуем не останавливаться на привычном черном и поиграть с цветами, формами и фактурами.

Ручка-цепочка

Легендарный тренд возвращается в новом воплощении. Теперь, помимо привычных сумок с золотыми или серебристыми цепями, носим массивные цепи из пластика, дерева и резины. Сама сумка может быть любой формы и размера. Классические модели станут прекрасным дополнением к вечернему наряду, а сумка колор-блок с крупной пластиковой цепью идеально впишется в свежий дневной образ.

Сумки геометрической формы

Такие модели актуальны уже несколько сезонов и не намерены сдавать позиций. Их необычный дизайн, напоминающий тренды 50-х, способен превратить любой образ в настоящий арт-объект. Тем более Jacquemus, Mansur Gavriel и Chloé показали, что за десятки лет геометрия не потеряла своей актуальности. Прямоугольные, трапециевидные, полукруглые или в форме шара? Выбор только за вами.

С тиснением под крокодила

Этот тренд подходит всем и с легкостью добавит элегантности в ваш образ. Ищите "крокодиловые" сумки с твердым каркасом у Bottega Veneta, а более классические формы - у Max Mara и Chloé. Модели нейтральных цветов подойдут буквально ко всему: от тренча до шубы-"чебурашки", а яркая сумка будет отлично контрастировать с монохромным образом.

Oversize

Хорошие новости для тех, кто не готов пожертвовать удобством и выйти из дома с сумкой, в которую с трудом помещаются даже наушники: сумки oversize стремительно завоевывают подиумы. Массивная сумка-тоут - это идеальный вариант для тех, кто привык брать все и сразу и не хочет выбирать, что же выложить. А чтобы совместить два тренда сразу, дополните ее микросумкой в качестве брелока. Ищите самые вместительные модели у Jil Sander и Wandler.

Bazaar.ru

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