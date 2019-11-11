3 цвета, которые создают внутреннюю гармонию осенью - ФОТО

Чтобы не поддаваться осенней депрессии, связанной со сменой сезонов, расположением планет в ноябре и сокращением продолжительности дня, часто достаточно правильно использовать цветотерапию. А это именно то, что мы можем делать каждый день с помощью собственного гардероба. Не волнуйтесь, носить канареечный желтый не придется: лучше всего на психику влияют спокойные оттенки, которые как раз на пике трендов в этом сезоне.

Голубой

Напрямую ассоциируется с ясным небом, поэтому лучше всего поднимает настроение и способствует формированию положительных эмоций. Его стоит выбрать для похода в офис: небесный голубой стимулирует творческое мышление и заряжает энергией.

Бежевый и коричневый

Вместо дольки шоколада и кофе с молоком. Эта гамма заземляет, успокаивает и снимает симптомы паники. Еще одно положительное свойство темно-коричневого - придавать силы: он помогает легче переносить физические нагрузки, поэтому выбрать спортивную форму в этих тонах будет правильным решением.

Темно-зеленый

Воплощение осенней природной гаммы, он дарит ощущение гармонии с окружающим миром, создает атмосферу стабильности и помогает расслабиться психологически. Наденьте его в выходной, чтобы снять напряжение после рабочей недели.

Bazaar.ru

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