Тренд сезона: Маникюр в черной и очень темной палитре - ФОТО

Угольно-черный, смоляной, чернильный синий, темно-вишневый, темно-шоколадный, графитовый - этой осенью маникюр в темной гамме пользуется особой популярностью. Поклонникам панк-рока советуем пуститься во все тяжкие и сочетать такой маникюр с мегахитами сезона - кожаными плащами и ботинками на массивной подошве. Но не стоит думать, что темный маникюр смотрится грубо - он, к слову, станет прекрасным дополнением элегантного вечернего наряда. Если вы любите платья и блузы в романтическом стиле, то такой маникюр добавит в образ нотку гранжа и не позволит выглядеть скучно. Также советуем примерить маникюр в темной палитре со строгим брючным костюмом или жакетом - отличное решение для офисных будней.

Эффектно смотрятся как глянцевое покрытие, так и матовое. А можно и вовсе сочетать матовый лак с глянцевым - такой маникюр назвать банальным точно нельзя.

Если однотонный маникюр для вас - слишком мрачно и скучно, примерьте креативный нейл-арт. Темные оттенки хороши тем, что сочетаются практически с любым цветом. Однако мы советуем придерживаться минималистичного дизайна - например, сделать графичный рисунок на двух пальцах, нарисовать модный мраморный узор или добавить поверх базового цвета мелкие блестки (для вечеринки - в самый раз). Нам также нравится идея использовать на разных ногтях разные темные оттенки. Больше идей для вдохновения - ниже.

Glamour.ru

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