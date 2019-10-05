Самые модные джинсы этой осени - ФОТО

Джинсы с двойным поясом станут главным трендом будущей осени. В таких уже ходят Эльза Хоск, Джиджи Хадид и другие модные инфлюенсеры.

Как сообщает Lady.Day.Az, новый фасон можно сочетать с любыми базовыми предметами гардероба - белыми майками, кроп-топами и блузками. Этот дизайн отлично подчеркивает талию, поэтому лучше заправлять верх в джинсы, надевать короткие топы или использовать ремень, чтобы сделать акцент на двойном поясе.

Н. Гасымова

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