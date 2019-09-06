Модные тренды маникюра на короткие ногти - ФОТО

Несмотря на то, что ультрадлинные ногти в духе R&B-исполнительниц не теряют своей актуальности, маникюр с короткими ногтями уверенно завоевывает все больше поклонниц.

В пользу коротких ногтей есть целый ряд аргументов. Во-первых, такие ногти выглядят модно и аккуратно: не важно, выберите ли вы форму мягкого квадрата или миндалевидную. Во-вторых, на коротких ногтях выигрышно смотрятся как минималистичный нейл-арт, так и сложносочиненный дизайн с различными узорами и аппликациями. А в-третьих, короткая длина - это удобно и практично.

Представляем больше десятка идей модного маникюра для коротких ногтей, который вы точно захотите повторить.

Однотонное покрытие

Наиболее беспроигрышный вариант - однотонный маникюр. Самое ответственное - выбрать оттенок. Поклонницы классики, наверняка, отдадут предпочтение универсальным бежевому, белому, черному и алому. Тем, кому нравится яркий маникюр, советуем просить у мастера модный в этом сезоне розовый (во всех вариациях), а также акварельные и неоновые цвета. Не хотите выбирать какой-то один оттенок? Нанесите сразу несколько - на разные ногти.

Узоры, надписи и аппликации

Творческие натуры придут в восторг от маникюра с креативным узором, различными рисунками и аппликациями. И если на длинных ногтях замысловатый узор может смотреться излишне вычурно и перегрузить маникюр, то на короткой длине такой нейл-арт будет выразительным и гармоничным. Особенно если в качестве основы вы выберете спокойный нюдовый или прозрачный лак.

Френч и лунный

Кто сказал, что на коротких ногтях нельзя сделать френч? Лента Instagram пестрит вдохновляющими примерами френча на коротких ногтях. При этом бьютиголики используют не только белый лак - в моде необычный френч ярких оттенков: желтого, синего, зеленого, красного. Не менее популярен и лунный маникюр. Лунку сейчас также принято рисовать лаками самых разных цветов. Если вы искали лаконичный дизайн ногтей, который при этом не будет выглядеть скучно, - вы его нашли!

Блестки

Сезон вечеринок отгремел, а блестки продолжают оставаться на пике популярности - и в одежде, и в макияже, и на ногтях. Не стоит думать, что маникюр с блестками уместен только для вечернего выхода - лак нейтрального оттенка с блестками мелкого помола обеспечит вам беспроигрышный нейл-арт на любой случай. А если ваша цель - акцентировать внимание на сияющем маникюре, то можете смело просить мастера нанести на ногти крупный глиттер. Лучше выбрать золотистые или серебристые блестки - с ними вы точно не прогадаете.

Прозрачное покрытие

Еще одно прекрасное решение для коротких ногтей - прозрачный лак. Его обожают и блогеры, и знаменитости - последние даже отправляются с таким на красную дорожку. Прозрачное покрытие придется по душе тем, кто не терпит лишних деталей в нейл-арте и бескомпромиссно голосует за минимализм. При этом ногти с прозрачным лаком выглядят очень ухоженно, сочетаются с любым нарядом и позволяют экспериментировать с украшениями.

Н. Гасымова

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