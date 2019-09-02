2 сентября 2019

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3 стильных образа с объемным жакетом <span class="color_red">- ФОТО</span>

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3 стильных образа с объемным жакетом - ФОТО
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2 сентября 2019 11:16

3 стильных образа с объемным жакетом - ФОТО

Сентябрь - время стильных пиджаков. В этом сезоне вновь в моде оверсайз, но насчет расцветок нет никаких ограничений. Носите пастельные оттенки или яркие принты - вы все равно будете притягательны. Но в сочетаниях с другими предметами гардероба лучше остановиться на этих трех примерах:

Пиджак как платье

Только без брюк! И без юбок! Во всяком случае, в зоне видимости. Жакет может играть роль платья, если доходит хотя бы до середины бедра. Под низ надеваем рубашку, на ноги - босоножки с лаконичными перемычками в стиле Кэролин Бессетт-Кеннеди.

С комбинезоном

Любимый формат: "Надела и пошла". Комбинезон остается самым легким предметом гардероба для стайлинга. Но проявить немного фантазии не помешает - объемный жакет набрасываем на плечи и вооружаемся сумкой нетривиальной формы.

С летящей юбкой

Среднее арифметическое между весной и летом вывели еще на круизных показах - двубортный жакет с летящей юбкой, как инь и янь, уравновешивает в одном образе женское и мужское. Высший пилотаж - одежда в одном цвете, но в разных оттенках.

Н. Гасымова

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