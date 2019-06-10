Летняя коллекция купальников Calzedonia 2019 - ФОТО

Вы любите бурлящие волны или солнечные ванны у бассейна? В любом случае ваш отдых будет незабываемым в пляжной одежде и купальниках от Calzedonia. Наши бикини и слитные купальники сделаны из мягких и эластичных материалов, которые обеспечивают идеальную посадку. Стильные акценты - цветы, бантики или красивый тропический принт - позволят создать необычный образ.
Мы предлагаем широкий выбор топов бикини различных расцветок и фасонов. Даже самые взыскательные модницы найдут свое идеальное бикини, комфортное и красивое. Коллекция также включает большое количество плавок - классические модели, трусики бразильано и купальные шорты. Каждая найдет модель по своему вкусу!
Или подберите слитный купальник яркой расцветки и создайте смелый образ. Рюши, бантики и перекрещивающиеся детали - вы не останетесь незамеченной.
Дополните свой стиль пляжной одеждой от Calzedonia - накидкой, пляжным платьем, юбкой или пляжной сумкой. Продуманный летний образ сделает вас звездой пляжного отдыха!
Новые коллекции пляжной одежды уже поступили и продолжают поступать в магазины, а значит, охота за самыми модными купальниками открыта. Рассказываем, какие из них разберут в первую очередь:
Крэш (Crinkle)
Новинкой на лето 2019 года стала новая ткань из жатой ткани (крэш). Эта ткань, мягкая и компактная, имеет тисненый внешний вид, который создает микроволну. Эта коллекция доступна в 5 различных цветах, которые относятся к жанру поп-80-х-90-х годов: витаминный оранжевый, бирюзовый, поп-фиолетовый и традиционный черный и красный.
Новый минимализм (New minimal)
Тенденция следующего сезона - простые формы, подчеркнутые уникальными деталями, такими как неожиданные вырезы, золотые кольца, узлы и блестящие, яркие ткани с трехмерной отделкой, которые обогащают внешний вид бикини.
Неон (Neon)
Неоновые тенденции возвращаются прямо из 80-х: яркие цвета и спортивные модели для по- настоящему популярного лета.
Спортивные и в стиле пин-ап
Купальники в спортивном стиле привлекут внимание к результатам, которых вы достигли упорными тренировками. При этом не забываем о женственности: квадратный вырез топа "смягчаем" с помощью трусов с высокой талией (или высоким вырезом на бедрах в стиле 80-х), а слитные купальники делаем сексуальнее, открывая косые мышцы живота или прокачанный верхний пресс.
Адреса наших магазинов:
Calzedonia "Park Bulvar" - 012 598 71 53
Calzedonia "Gənclik Mall" - 012 599 15 06