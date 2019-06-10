Летняя коллекция купальников Calzedonia 2019 - ФОТО

Вы любите бурлящие волны или солнечные ванны у бассейна? В любом случае ваш отдых будет незабываемым в пляжной одежде и купальниках от Calzedonia. Наши бикини и слитные купальники сделаны из мягких и эластичных материалов, которые обеспечивают идеальную посадку. Стильные акценты - цветы, бантики или красивый тропический принт - позволят создать необычный образ.

Мы предлагаем широкий выбор топов бикини различных расцветок и фасонов. Даже самые взыскательные модницы найдут свое идеальное бикини, комфортное и красивое. Коллекция также включает большое количество плавок - классические модели, трусики бразильано и купальные шорты. Каждая найдет модель по своему вкусу!

Или подберите слитный купальник яркой расцветки и создайте смелый образ. Рюши, бантики и перекрещивающиеся детали - вы не останетесь незамеченной.

Дополните свой стиль пляжной одеждой от Calzedonia - накидкой, пляжным платьем, юбкой или пляжной сумкой. Продуманный летний образ сделает вас звездой пляжного отдыха!

Новые коллекции пляжной одежды уже поступили и продолжают поступать в магазины, а значит, охота за самыми модными купальниками открыта. Рассказываем, какие из них разберут в первую очередь:

Крэш (Crinkle)