22 мая 2019

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Что носить этим летом? - Берем пример с Айнур Гузель <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:49

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Что носить этим летом? - Берем пример с Айнур Гузель - ФОТО
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21 мая 13:45

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Мультяшный мир Кянана Шейхзаманлы - SHARE-BAZ

22 мая 2019 10:49

Что носить этим летом? - Берем пример с Айнур Гузель - ФОТО

До лета осталось чуть больше недели, но в Баку уже жарко, а значит пришла пора легких платьев, модных шортиков и ярких топов.

Конечно же, в выборе одежды мы ориентируемся не только на погодные условия, но и на модные тренды сезона. А их в своих образах прекрасно демонстрирует модный блогер Айнур Гузель.

  

  

  

Вот уже который сезон в моде белая футболка, светлые тона в одежде, яркие акценты в образе и естественность. Их Айнур в своем гардеробе сочетает просто идеально. Пляжная прическа с естественными волнами, позолоченные аксессуары, серьги-кольца, яркие сумки и женственные босоножки дополняют образ из светлых тонов.  

Н. Гасымова       

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