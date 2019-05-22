Самый красивый образ Канн - Эль Фаннинг в Dior - ФОТО

21-летняя Эль Фаннинг представила самый запоминающийся образ на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В этом году она не просто гостья, но ещё и член жюри, а потому не пропускает ни единой премьеры.

Как сообщает Lady.Day.Az, образ, в котором она появилась на премьере фильма "Однажды в Голливуде" Тарантино, войдёт в историю Канн. На красной дорожке Эль появилась в смелом образе от Dior: объемной полупрозрачной блузе, пышной юбке А-силуэта, идеальных ретро-лодочках и...шляпе! Да, этот головной аксессуар, как оказалось, невероятно органично выглядит на красной дорожке.

Н. Гасымова

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