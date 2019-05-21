Новый головокружительный выход Айшварии Рай на красной дорожке в Каннах - ФОТО

Вчера в Каннах прошла премьера нового фильма Николя Бедоса "Прекрасная Эпоха".

Как сообщает Lady.Day.Az, актриса Болливуда Айшвария Рай появилась на красной дорожке и поразила гостей роскошным образом. 45-летняя индийская знаменитость выбрала для вечера на кинофестивале объемное платье в перьях Ashi Studio. Наряд она дополнила массивными серьгами Avakian. Яркий макияж с акцентом на глаза стал завершением образа.

Н. Гасымова

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