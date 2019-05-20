Роковая Моника Беллуччи в блистательном образе в Каннах - ФОТО

Итальянская стать и аристократичность - главные черты Моники Беллуччи, и ей действительно нет равных. После развода с Венсаном Касселем и начала нового романа с Николасом Лефевром 54-летняя актриса стала выглядеть чуть ли не лучше, чем на заре своей карьеры. И правда, любовь этой роскошной женщине к лицу.

Как сообщает Lady.Day.Az, последние несколько дней звезда находится в Каннах, где проходит 72-й кинофестиваль, производя каждым своим выходом фурор. Вчера днём, 19 мая, Моника посетила коктейль, для которого выбрала любимый образ в черном. Знаменитость надела роскошную блузу-кимоно, которая подчеркнула ее талию и женственную зону декольте. Образ дополнили прямые брюки со стрелками и украшения из желтого золота.

Н. Гасымова

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