Приянка Чопра дебютировала на фестивале в Каннах - ФОТО

Известная актриса и певица Приянка Чопра дебютировала в Каннах.

Как сообщает Lady.Day.Az, образ индийской красавицы привел всех в восторг. Звезда сделала ставку на классику, выбрав облегающее платье с высоким разрезом, полностью усыпанное пайетками. Образ в духе "золотого" Голливуда усиливали локоны, акцент в виде графичных стрелок на глазах и серьги Chopard из коллекции Red Carpet.

Н. Гасымова

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