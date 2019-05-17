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Королева Болливуда Дипика Падуконе поразила всех в Каннах <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Королева Болливуда Дипика Падуконе поразила всех в Каннах - ФОТО
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Лучшие образы звезд на премьере фильма в Каннах - ФОТО

17 мая 2019 09:53

Королева Болливуда Дипика Падуконе поразила всех в Каннах - ФОТО

Королева Болливуда Дипика Падуконе пришла на премьеру "Рокетмена" в роскошном белом платье с бантом Dundas и всерьез претендовала на то, чтобы присовокупить к неформальному титулу "королевы Болливуда" звание "королевы красной дорожки".

Как сообщает Lady.Day.Az, выхода индийских актрис в Каннах всегда ждут с особым трепетом, так как они знают, что такое роскошь и умеют поразить гостей фестиваля яркими образами.

  

  

И Дипика не разочаровала гостей. Ее образ был великолепен. Макияж индийской актрисы превратил ее в современную Клеопатру  с массивными "египетскими" стрелками по нижнему веку.

Н. Гасымова       

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