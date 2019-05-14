15 самых ярких выходов звезд 90-х в Каннах - ФОТО

Сегодня стартует долгожданный Каннский фестиваль, который в этом году пройдет уже в 72-й раз в курортном городке Канны.
Как сообщает Lady.Day.Az, изначально идея создания такого мероприятия родилась из-за соперничества с Италией: тогда уже не первый год проходил Венецианский кинофестиваль, и министр образования Франции Жан Зэй был уверен, что его стране необходим аналог этого события. Первые каннские кинонаграды должны были попасть к своим обладателям еще в 1939 году, но из-за Второй мировой войны фестиваль был отменен. И лишь 7 лет спустя французское правительство вновь вернулось к некогда оставленной идее.
В преддверии церемонии открытия фестиваля вспоминаем 15 самых эффектных образов из 90-х, которые легко можно было бы повторить и сегодня.
Карла Бруни, 1998 год
Клаудиа Шиффер и Кейт Мосс, 1998 год
Фил Бронштейн и Шэрон Стоун, 1998 год
Элизабет Хёрли, 1999 год
Сигурни Уивер, 1998 год
Моника Беллуччи, 1997 год
Николь Кидман, 1996 году
Сальма Хайек, 1999 год
Наоми Кэмпбелл, 1995 год
Софи Марсо, 1999 год
Люк Бессон и Милла Йовович, 1997 год
Ванесса Паради, 1995 год
Катрин Денев, 1997 год
Памела Андерсон, 1995 год
Н. Гасымова
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